BMW寶馬中國改「躺平」　擬退出價格戰　稱下半年重點關注品質

內地車企劈價促銷成潮，多間內媒近日指，寶馬（BMW）中國將退出價格戰，改採「降量保價」策略。



BMW回應內媒時表示，下半年將重點關注業務品質，支持經銷商「穩扎穩打」。



今年5月底，BMW給所有經銷商門店發函稱，鑒於市場大背景和國產品牌帶來的衝擊，決定給寶馬4S店開出多項大幅度補貼減免政策，包括新車銷售、客戶支持與服務、經銷商發展等多領域，意在幫助經銷商應對短期困難，緩解業務壓力。

BMW回應內媒時表示，下半年將重點關注業務品質，支持經銷商「穩扎穩打」。（資料圖片）

降價力保市佔率策略失靈 2023年獲利按年跌逾3成

BMW中國去年以來積極降價。力保市佔率。2023年折扣率為17.66%，高於行業平均水準，在中國交付82.5萬輛車，按年增4%。但「以價換量」的代價是，2023年獲利按年跌逾3成。2024年上半年，BMW中國銷量為37萬5,947輛（含MINI品牌），按年挫4%。