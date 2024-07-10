內地車企因價格戰加快整合？ 諮詢公司稱僅19品牌存活至2030年
撰文：張偉倫
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內地新能源汽車價格戰持續，多間車企希望「以價換量」，即用低價爭奪市場份額。諮詢公司艾睿鉑指出，相關做法令車企盈利情況變差﹑經營壓力加大，並預料內地新能源汽車市場整合﹑收購進程將加速。目前137個已售出一輪電動車相關品牌中，僅19個品牌有望存活至2030年。
近年中國汽車出海速度加快，艾睿鉑發表2024年全球汽車展望報告，稱今年中國汽車品牌全球市場份額已達21%，料至2030年時達至33%。未來6年間該企料中國車企在部份低基數市場例如東南亞﹑南美市場銷量大有都獲，而在歐洲市場佔有率亦會由今年的6%翻倍至12%。
艾睿鉑大中華區汽車及工業品諮詢業務合夥人章一超指出，全球汽車市場增長動力仍主要來自內地，而內地汽車更在內地當地市場有主導地位，至2030年其市場份額料可達72%。得益於嚴格的成本控制﹑加上內地消費者對電動車的興趣持續增長等因素，中國車企近年銷量﹑利潤率料仍有可觀增幅。
內地車企擬在歐設廠生產避關稅
對於早前歐盟宣布對來自內地的電動車加徵臨時關稅。章一超指出以內地汽車生產商有35%成本優勢，包括比亞迪（1211）旗下海豹可以承受較高的關稅，並在與當地競爭對手旗下產品價格持平情況下實現正利潤率。
艾睿鉑大中華區業務聯席負責人﹑亞太區汽車及工業品諮詢業務負責人戴加輝認為，新政將影響相關車企在當地推出產品的結構與銷量，更引述市場消息指已有12間內地車企準備在歐洲設廠生產，實施本土化﹑在地化戰略，以規避上述稅收及運輸成本﹑匯率風險。
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