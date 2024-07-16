美股｜道指收市升210點創新高　特朗普社媒漲31%

市場押注美國前總統特朗普（Donald Trump）將贏得大選，加上聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）指最近3份通脹數據「相當不錯」。美股周一（7月15日）上揚， 道指收市升210點創新高。



2023年12月4日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（REUTERS）

道指收市報40,211.72點，升210.82點或0.53%；納指報18,472.57點，升74.12點或0.40%；標普500指數收報5,631.22點，升15.87點或0.28%。

市場預期在特朗普領導下，美國將採取強硬的貿易政策，但在氣候政策、加密貨幣等議題上放鬆監管，並有較低的稅收政策。

美國前總統特朗普（Donald Trump）創辦社交媒體Truth Social。（Reuters）

與特朗普相關股票紛升

特朗普旗下社交媒體Truth Social所屬公司DJT升31.37%。其他預計受益於特朗普上台的股票也上漲，槍械製造商Smith & Wesson升11.38%、監獄營運商GEO Group漲9.35%。聯合健康保險（UnitedHealth）漲0.75%。

圖為2024年6月22日，在馬來西亞的蘋果專賣店。（Reuters）

Apple升1.68%創新高

在大型股中，蘋果公司（Apple）獲摩根士丹利列入「首選」名單後上漲1.68%，以每股收報234.40美元創歷史新高。Tesla收市漲1.78%。

梅西百貨（Macy's）終止與Arkhouse Management和Brigade Capital的收購討論，公司股價下跌11.73%。

由於擔心特朗普重新上台加強對華貿易限制，多隻在美國上市的中國公司股票下跌。納斯達克中國金龍指數收跌3.6%，阿里巴巴跌2%，京東、百度和嗶哩嗶哩均跌逾5%。