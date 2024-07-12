美股｜道指收市升32點　納指瀉1.95%　Tesla挫8.44%

美國6月通脹降溫，道指周四（7月11日）靠穩，收市升32點；納指則受Tesla及Nvidia等大型股拖累瀉1.95%，其中Tesla跌逾8%。另外，羅素2000指數大漲3.57%，創下7個月來的最佳單日表現。納斯達克中國金龍指數收漲2.2%，阿里巴巴漲3.3%。



圖為2023年12月4日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所 (NYSE) 的交易大廳工作。（REUTERS）

道指收市報39,753.75點，升32.39點或0.08%；納指報18,283.41點，跌364.04點或1.95%；標普500指數收報5,584.54點，跌49.37點或0.88%。

Nvidia跌5.57% Apple及Amazon等均跌逾2%

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌5.57%，每股收報127.40美元。此前連升11日的Tesla大跌8.44%，有報道指該公司將備受關注的Robotaxi首發推遲兩個月。

圖為NVIDIA位於加州總部。(REUTERS)

多隻大型股也下跌，微軟（Microsoft）挫2.48%；Amazon跌2.37%；蘋果公司（Apple）挫2.23%。Intel以下跌3.93%，成為跌幅最大道指成份股。

多隻航空股股價下跌，達美航空（Delta Air Lines）預計本季利潤低於預期，股價下跌3.99%。聯合航空（United Airlines）及美國航空（ American Airlines ）也股價下滑，分別跌3.20至 3.77%%。

花旗集團（Citigroup）遭美國銀行監管機構罰款1.36億美元，股價下跌1.90%。