PayMe收手續費！透過非滙豐信用卡增值將收費　惟呢幾種情況豁免

滙豐銀行支付程式PayMe公布，2024年8月19日起，透過非滙豐信用卡增值，將會收取少量手續費，而透過滙豐信用卡或任何銀行戶口增值，則維持免費。



PayMe指，透過非滙豐信用卡增值時，將收取增值金額的1.2%。例如增值港幣100元，手續費便為港幣1.2元，每月手續費上限為港幣12元。不過，客戶在向商店付款時，因餘額不足而彈出需要增值的提示，那時不論使用那一種增值方式，均可豁免手續費。另用銀行戶口增值亦可免手續費。當然若以滙豐信用卡，同樣可獲豁免手續費。

（圖片來源：PayMe）

PayMe表示，當客戶在以下兩種情況下透過非滙豐信用卡增值時，便需支付1.2%手續費，一，增值錢包結餘 – 如點按「快捷功能」下或「我的賬戶」內的「增值」按鈕，並使用非滙豐信用卡增值。二，向朋友過數時增值 – 向朋友過數時使用非滙豐信用卡增值。

PayMe又指，是次收費低於業界平均水平。直至2024年底，使用非滙豐信用卡增值的用戶，只要在任何接受PayMe付款的商店消費滿港幣30元或以上，即可獲得手續費回贈。受條款及細則約束。

（圖片來源：PayMe）