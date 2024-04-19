PayMe 過數非常方便，已成為食飯夾錢﹑小額支付的主要電子支付工具之一。不過，PayMe 宣布由 5 月 16 日起，將不再支援部份版本的 Android﹑iOS 系統，如想繼續使用 PayMe 的話，就要將作業系統升級，好不能升級就要盡快轉有帳戶資產。



匯生（HSBC）最新的公告分享，由 2024 年 5 月 16 日起，Android 8 及 iOS 13 以下作業系統的手機，將不能再支援使用 PayMe。現時 PayMe 最新的支援版本為 Android 14 和 iOS 17，舊系統的手機將不能使用，需要把作業系統升級，或改用較新系統的手機。

HSBC 指出，受影響的用家如不能升級手機系統的話，需要在 5 月 16 日前，將 PayMe 戶口內資產先轉帳到銀行戶口中。如在 5 月 16 日前未能轉帳的話，就需要自行聯絡 HSBC 官網上的網上客服，才能把資產轉帳到銀行戶口。如是 HSBC 的話就需時 2 星期，如使用其他銀行則需要 30 日。

早前PayMe Android 版推出了新安全措施，如識別到Android裝置有潛在風險，我們將暫停於這部裝置使用PayMe。 這些應用程式獲授予過多的權限，例如螢幕共享或完全控制你的裝置。

此外，PayMe團隊亦分享了幾個保護用戶免受惡意軟件侵害的貼士：

於社交媒體或訊息看到任何特別優惠時，請保持謹慎



不要點按可疑連結或下載來源未經驗證的應用程式



從可靠及已認證的渠道下載及安裝應用程式，如Google Play



如無法確認其來源可信，請勿隨意授權第三方取得手機完整控制權或共享螢幕畫面



使用任何應用程式或連結時，請仔細檢查存取權限，並避免於可疑連結或不明來歷的應用程式透露你的戶口資料、密碼及其他個人資料

