信銀國際料美聯儲下半年　或可減息兩次共50點子　投資宜股債並行

信銀國際發佈第三季展望，指出美聯儲可能下半年開啟減息週期，惟步伐將相對謹慎，假設第一次減息出現在9月，全年減息2次，合計50個點子。



市場對美國年內減息次數預期下降 宜股債並行

該行首席經濟師卓亮表示，美國通脹有所放緩，縮表規模顯著削減，為貨幣寬鬆提供基礎。該行個人及商務銀行業務投資主管張浩恩就指，雖然投資市場對美聯儲年內減息預期次數減少，但美股繼續欣欣向榮，標普500和納指年內多次破頂。可是市場一定程度反映了減息預期，料高息環境將維持一段時間，宜股債並行。

美債方面，其料短期表現或難見突破，但息率仍處於歷史高位 ,收益相對吸引，加上美股屢創新高有機會出現獲利回吐，債市能為投資組合增加穩定性。

信銀國際指，若第一次減息出現在9月，全年減息2次，合計50個點子。（資料圖片）

內地下半年或可降準15基點 港股偏好高息股

在中港市場，該行認為，內地全年GDP增長目標維持在5%左右，預計貨幣政策保持寬鬆傾向，以支持仍然受壓的樓市及經濟增長，惟中美息差對人民幣匯率造成壓力，且政策利率已經處於低位，進一步調整的空間頗為有限，下半年或可降準15基點，降息就需待第四季度，可下調10基點。

而港股早前累積了一定升幅後，已作出調整，該行相信在內地公佈更多消息前，將較難向上突破。策略上仍維持偏好高股息股份，並分散投資至整體亞洲股市及債市。