美股｜道指收市飆742點　與標指同創新高

美股周二（7月16日）個別發展，受UnitedHealth強勁業績提振，以及零售銷售數據顯示美國經濟仍具韌性，道指收市飆逾742點，與標指同創歷史新高；科技股先跌後轉穩，但因Nvidia 及微軟（Microsoft）走弱，限制納指漲幅。



道指收市報40,954.48點，升742.76點或1.85%；納指報18,509.34點，升36.77點或0.20%；標普500指數收報5,667.20點，升35.98點或0.64%。

圖為一張2023年3月6日拍攝的設計圖片中，帶有顯示英偉達NVIDIA（又譯輝達）徽標的智能手機置於主機板上。（Reuters）

Nvidia下跌1.62% 特朗普社媒回吐逾9%

UnitedHealth上漲6.50%，為表現最強道指成份股，波音和Caterpillar分別上揚3.87%和4.28%。

在頂級大盤股中，Nvidia下跌1.62%；微軟挫 0.98%。

美國銀行 (Bank of America) 因淨利息收入預測樂觀，且第二季度利潤好於預期，股價上漲5.35%。

與前總統特朗普（Donald Trump）相關的股票在周一上漲後回落，特朗普媒體科技集團 DJT回吐9.09%。

納斯達克中國金龍指數收漲0.74%，小鵬汽車漲超6%，蔚來汽車漲5.8%。

美國6月零售銷售按月持平，市場原預期下跌0.3%；扣除汽車的零售銷售按月增加0.4%，市場預估為持平。

油價：圖為2022年6月12日，美國洛杉磯一名男子在油站為汽車加油。（AP）

美元兌日圓回升至158 油價跌逾1%

美元指數同日上揚0.07%，在匯市尾市報104.31。其中，美元兌日圓升0.28%至158.45。

油價下跌。紐約原油期貨每桶收報80.76美元，跌1.15美元或1.40%；倫敦布蘭特期油收報83.73美元，跌1.12美元或1.32%。