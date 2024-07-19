穩定幣沙盒｜圓幣科技測試數字資產交易及跨境支付　渣打HKT合作

由前金管局總裁創辦的圓幣科技子公司圓幣創新科技，已被納入金管局穩定幣發行人沙盒。作為首批加入沙盒的實體之一，圓幣科技將對其發行的港元穩定幣進行例如數字資產交易、跨境貿易支付等各類應用場景的測試。



陳德霖：協助建設Web3生態系統金融基礎

圓幣科技董事長陳德霖表示，致力於發行符合高監管標準、可靠和值得信賴的穩定幣，此次加入沙盒，標誌著在協助建設香港Web3生態系統金融基礎設施方面，取得的重要里程碑。圓幣科技團隊已經做好充分準備，通過與金管局密切溝通，展示其技術實力，風險管理能力以及符合高監管標準的用戶友好型穩定幣解決方案，為香港Web3生態的發展做出貢獻。

另外，渣打香港、安擬集團及香港電訊也將合作參與穩定幣沙盒，並會委託渣打銀行旗下的 Zodia Custody提供機構數碼資產託管服務。三方將積極探索穩定幣在金融及支付巿場所擔當的關鍵角色，從而支持香港發展成為全球數碼資產樞紐。

渣打、安擬及香港電訊合作探索穩定幣金融及支付角色

渣打香港參與穩定幣發行人沙盒，探討如何以最有效的方式支持香港數碼資產生態系統蓬勃發展，並了解穩定幣市場的演變為此生態系統所帶來的機遇與風險。這與安擬集團致力推動數碼資產普及應用，並將區塊鏈相關科技方案應用於實體資產和傳統經濟的願景不謀而合。而香港電訊致力透過沙盒探索穩定幣的創新如何支持本地及跨境支付，為消費者和商戶帶來更大裨益。

渣打香港數碼資產及金融科技主管馬飛（Dominic Maffei）表示，相信Zodia Custody 以線下儲存方式提供數碼資產保管服務，確保保管的數碼資產符合高水平的合規性和安全性。

ZA Bank成為首家提供穩定幣儲備服務銀行

虛擬銀行ZA Bank則宣布，成為本港首家數字銀行，為穩定幣發行人提供專屬「儲備銀行服務」，成為香港首批提供此類服務的銀行之一。圓幣為ZA Bank首家提供「儲備銀行服務」的穩定幣發行人。

ZA Bank 行政總裁姚文松（Ronald）表示，目前正與近10家穩定幣企業洽談合作，未來還有更多項目進行。ZA Bank致力支持Web3發展，將繼續配合政府的政策，推出更多相關服務和產品，強化香港作為國際虛擬資產中心的地位。