金管局望明年落實立法規管穩定幣　首批「沙盒」參與者名單揭盅！

財經事物及庫務局和金管局昨日已就香港實施穩定幣發行人制度立法建議，發表了諮詢總結。金管局副總裁陳維民表示，正全力推動法例的草擬工作，爭取年底前將相關草案提及立法會審議，希望明年相關法例能夠生效。他相信，盡早落實監管制度將有助促進香港穩定幣生態圈的健康、負責任和可持續發展。



金管局公布穩定幣發行人「沙盒」參與者名單。（資料圖片）

金管局今日（18日）公布穩定幣發行人「沙盒」參與者名單，由同日生效，包括京東幣鏈科技（香港）、圓幣創新科技、渣打香港、安擬集團及Hong Kong Telecommunications (HKT) 。

爭取年底將草案提交立法會

金管局今年3月宣布推出穩定幣發行人「沙盒」，陳維民表示，業界反應踴躍，共收到逾３０家機構查詢，部分準備較充足的提交了正式申請，經過仔細考慮，今日公布首批沙盒參與機構名單。這些機構可以在指定範圍內測試預期業務模式，就日後如何遵守擬議實施的穩定幣監管制度與金管局溝通。

他也強調，進入沙盒並非將來申請穩定幣發行人牌照的先決條件，即使已進入沙盒的參與機構，如日後有意獲取牌照，也須在監管制度落實後另行提及正式申請。

金管局副總裁陳維民表示，業界反應踴躍，共收到逾三十家機構查詢。（資料圖片）

應用場景包括跨境支付及資本市場結算

應用場景方面，陳維民表示，首批參與沙盒的機構提出的主要應用場景包括跨境支付、作為供應鏈管理支付工具，及資本市場結算資產。現時在這些場景下進行資金調撥可能涉及不同時區的金融機構、支付服務公司、結算系統等，這些中間平台或金融基建並非24/7全天候運作，而且費用頗高昂且有效率偏低等痛點。

陳維民表示，穩定幣不但可以發揮交易媒介的作用，降低成本和減省交易時間，還可以利用其可編程的特性，開拓多種類的創新方案，使金融服務流程自動化和智能化，便利資金流動之餘，可以更精準地管理與交易相關的各種風險。

而除了以上的應用場景，沙盒參與機構也提出其他用例，包括Web3、遊戲及虛擬資產交易等。在跨境支持應用場景方面，參與機構除了需符合香港法律要求，也必須確保機構本身及海外合作夥伴在進行測試過程中嚴格遵守當地法律及法規。

沙盒參與機構也提出其他用例，包括Web3、遊戲及虛擬資產交易等。（資料圖片）

提醒市民防穩定幣騙局

陳維民又指出，參與沙盒的機構必須嚴格遵守相關要求，包括不能以沙盒相關名義向公眾集資或提供任何投資產品，以及在起步階段不能使用公眾資金。故此，如有任何機構聲稱已進入金管局穩定幣發行人沙盒，並向公眾推廣穩定幣或相關產品，市民應提高警覺，因為這個肯定是騙局。