廖孖記｜黃傑龍稱做生意要講誠信　絕對冇可能「靜雞雞」更換

廖孖記腐乳第四代傳人廖晃業，今日在電台節目講及早於30年前，因未能符合法例陷結業邊緣，最終決定外購腐乳解困。他又透露原材料來自港商經營的內地廠，惟強調一直在港進行後期加工。過去數日有留意事件發展的敘福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍於社交媒體發文，指出「聽咗訪問，食安嗰部份放埋一邊唔講住，對於做生意講誠信呢一點有嘢想講」，又指出若旗下「挽肉與米」有一日變成「喺深圳搵一啲現成嘅漢堡扒嚟賣」，「一定會事先同大家講，絕對冇可能詐詐諦諦靜靜雞換咗唔話俾人聽繼續收人咁多錢」。



廖孖記第四代傳人廖晃業向大眾鞠躬：「多謝大家呢幾年，感謝大家照顧，幫廖孖記留下回憶，知道大家好努力為廖孖記留下美好回憶，多謝大家。知道廖孖記喺我呢代成為歷史，多謝大家。」（鄭子峰攝）

黃傑龍於文內指出﹕「想講係因為我都經歷過， 17年前我接手敘福樓嘅時候，當時只係得五間基本上係蝕本嘅屋村酒樓，經營嘅方式在當時看來也算相當傳統，特別是包括所有點心每日由師傅新鮮現場摙出嚟，所有上湯都係現場由師傅熬出嚟。當時作為一個工程師、工商管理碩士學位嘅我，其中一樣必定要面對嘅就係如何改革，當時整個餐飲業都開始講中央工場，OEM買現成點心、包裝上湯。」。

黃傑龍(圖右)指出，做生意要須講誠信為終極道理。（黃浩謙攝）

他又指出﹕「我當時作為新入行自居改革者嘅身份，有一個自稱包裝上湯做到好好、好多香港大集團都用咗佢嘅一個供應商話要同我見面，所以我就約咗佢去我其中一間酒樓度飲茶聽吓佢講，當然佢係講到效果好好同埋平好多（咁事實係如果買嗰啲湯師傅人工、材料、煤氣等等肯定係慳好多），坦白講，我當時都唔係好肯定係唔係應該用，都係想試吓。當年我爸爸仲唔算太老只係六十幾，都仲係每日返酒樓嘅，佢見到呢個人走咗之後就走來問我係咩人，我如實話俾佢聽。然後佢塊面黑晒，從來喺工作上冇咁惡鬧過我，我到而家都好深刻，佢話：「以後唔准佢再入我哋公司門口！」我見佢咁嬲都好愕然，回答咗一句「我唔係要用，試吓啫，都要知道下個社會嘅變化」佢仲惡：「試吓都唔准，行入嚟門口都唔准，俾人見到佢行入嚟人哋都以為我哋用呢啲咁嘅嘢！」呢件事我好深刻，從此之後我冇再見呢個人」。

他亦表示﹕「通過呢件事我亦都從我父親嘅身教之中學識咗，我哋敘福樓係要貨真價實嘅，有啲嘢係會貴啲成本，有啲嘢係比較效率低，但係更加重要嘅係保留某一啲價值觀。當然童話故事唔係永遠只有完美結局，一直堅持人手做唔代表生意好，所以後來大家都知所有敘福樓都結業，但係到結業之前最後嗰一日，我哋所有點心、上湯都仲係現場造。就算今日仲係營業中嘅天水圍煲仔王，都仲係所有點心現場做。」

廖孖記樽裝腐乳貼上的招紙，寫有「親自監製 調味精良」。（黃浩謙攝）

黃傑龍指出﹕「係想表達，如果30年前某一個生產腐乳重要過程已經變咗唔係自己做，咁之後你啲宣傳、訪問、點可以繼續講返真嘅一樣現場做？ 如果因為某啲社會嘅原因或者法例嘅原因某一種工序已經唔可以再喺香港造，只能夠坦誠同消費者講，係唔係繼續買係消費者嘅決定。是否淨係老字號需要咁呢，唔關事嘅，所有商業活動都係誠信行先，好似我最近IFC開嗰間挽肉與米，跟足日本社長嘅要求喺現場每日用日本牛肉新鮮製造漢堡牛肉，所以喺現場做咗個10度嘅玻璃冷凍房，就係為咗俾人客睇到。既然係公開講咗承諾咗，就當然係一直會咁做，如果有一天我哋變成喺深圳搵一啲現成嘅漢堡扒嚟賣，為咗控制成本，我都一定事先會同大家講，絕對冇可能詐詐諦諦靜靜雞換咗唔話俾人聽繼續收人咁多錢。當然，我亦都冇咁蠢會走去咁樣做，因為我爸爸17年前已經好認真咁教咗我做生意講誠信呢個終極道理。」