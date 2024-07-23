美股｜拜登退選效應？　Nvidia及Tesla飆約5%　道指收市升127點

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選後，美股周一（7月22日）上揚，多隻大型股反彈， 帶動道指收市升127點，納指漲1.58%。



道指收市報40,415.44點，升127.91點或0.32%；納指報18,007.57點，升280.63點或1.58%；標普500指數收報5,564.41點，升59.41點或1.08%。

圖為2024年7月19日，位於美國新澤西州的紐瓦克機場（Newark International Airport）受到Crowdstrike更新影響，設於客運大樓C、使用微軟操作系統的電子熒幕出現「死機藍畫面」（Blue Screen of Death）。一名美國聯合航空（United Airlines）職員站那個用於顯示離境航班的熒幕旁。（REUTERS/Bing Guan）

CrowdStrike挫逾13% Alphabet等多隻大型股上揚

人工智能（AI）昌片龍頭Nvidia（輝達，又譯英偉達）升4.76%，每股收報123.54美元。此前路透社報道，該公司正根據美國出口管制，為中國市場開發一款新旗艦AI晶片。

多隻大型股股價上揚，Alphabet升2.26%、Meta升2.23%、微軟（Microsoft）漲1.33%，即將發布季績的Tesla更飆5.15%。蘋果公司（Apple）則跌0.16%。

CrowdStrike暴跌逾一成

網路安全公司 CrowdStrike在上周引發全球Windows用戶死機後，周一股價下跌13.46%。

前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒公司 DJT回吐0.83%。

圖為2022年6月16日展示日圓和美元紙幣的的插圖圖片。（REUTERS）

美元指數及油價下跌

美元指數周一微跌，在匯市尾市報104.33，跌幅0.06%。美元兌日圓微跌至157.07，跌幅約0.25%。

油價下跌，紐約原油期貨每桶收報79.78美元，跌0.35美元或0.44%；倫敦布蘭特期油收報82.40美元，跌0.23美元或0.28%。