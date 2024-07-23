美股｜拜登退選效應？ Nvidia及Tesla飆約5% 道指收市升127點
撰文：蕭通
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美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選後，美股周一（7月22日）上揚，多隻大型股反彈， 帶動道指收市升127點，納指漲1.58%。
道指收市報40,415.44點，升127.91點或0.32%；納指報18,007.57點，升280.63點或1.58%；標普500指數收報5,564.41點，升59.41點或1.08%。
CrowdStrike挫逾13% Alphabet等多隻大型股上揚
人工智能（AI）昌片龍頭Nvidia（輝達，又譯英偉達）升4.76%，每股收報123.54美元。此前路透社報道，該公司正根據美國出口管制，為中國市場開發一款新旗艦AI晶片。
多隻大型股股價上揚，Alphabet升2.26%、Meta升2.23%、微軟（Microsoft）漲1.33%，即將發布季績的Tesla更飆5.15%。蘋果公司（Apple）則跌0.16%。
CrowdStrike暴跌逾一成
網路安全公司 CrowdStrike在上周引發全球Windows用戶死機後，周一股價下跌13.46%。
前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒公司 DJT回吐0.83%。
美元指數及油價下跌
美元指數周一微跌，在匯市尾市報104.33，跌幅0.06%。美元兌日圓微跌至157.07，跌幅約0.25%。
油價下跌，紐約原油期貨每桶收報79.78美元，跌0.35美元或0.44%；倫敦布蘭特期油收報82.40美元，跌0.23美元或0.28%。