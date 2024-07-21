美國減息將「篤爆」美股史上最大泡沫　黑天鵝基金警告：市值砍半

知名黑天鵝基金Universa創辦人施皮茨納格爾（Mark Spitznagel）預言，美股已築起「人類史上最大的泡沫」，接近登峰造極，現在正進入最後的狂歡，一旦聯儲局（Fed，又譯聯準會）啟動降息，可能觸動市況逆轉，掀起大規模賣壓，市值可能蒸發大半。



施皮茨納格爾曾是《黑天鵝效應》作者塔利布（Nassim Nicholas Taleb）手下的首席交易員，他後來創辦尾部風險避險基金Universa，靠着一套複雜的策略，在昔日幾波市場崩盤時獲利成果斐然，包括有次一天就大賺10億美元。

黑天鵝基金Universa創辦人施皮茨納格爾（Mark Spitznagel）（YouTube@Prime Quadrant）

形容大火將一發不可收拾 但投資人可這樣做避過一劫（點圖放大閱讀相關內容節錄）：

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儘管平日操作這套策略幾乎天天賠錢，只要發幾次災難財，例如2008年金融海嘯、2015年閃電崩盤和2020年新冠疫情引發股災，操盤績效仍擊敗傳統「股六債四」的多元投資組合。

施皮茨納格爾本週接受《華爾街日報》訪問時說：

我認為，我們正面臨某種實在很糟糕的情況。

他預見一場巨大的賣壓就要來襲，可能使美股市值蒸發一半以上。

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美股目前看來平靜無波，仍盤旋在紀錄高點附近，施皮茨納格爾認為這波漲勢仍會持續數月，甚至漲得更狂野。

因為現在市場處於「金髮女孩階段」（不冷不熱恰到好處），通脹已趨緩和Fed降息在望鼓勵投資人進一步做多，但他警告，降息鳴槍起跑通常是市況大逆轉的訊號。

另一警訊是，看空後市的聲音幾乎全部消失。

今年5月，著名大空頭摩根士丹利策略師威爾森由空翻多；摩根大通策略師柯蘭諾維奇在人工智慧（AI）熱潮驅動的這波漲勢中堅持悲觀立場，結果最近丟了飯碗。其他沒買進輝達（Nvidia）這類飆股以致錯過AI上漲列車的基金經理人，如今只能含淚舔傷口。

但這種情況令人回想起達康年代：1999年底，看空美股的美林策略師克拉夫黯然離職，數月之後標普500指數就觸頂下滑。

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施皮茨納格爾預言，美股未來這波跌勢將比25年前更慘烈，因為漲得更離譜，已形成「人類史上最大的泡沫」。美股價位高不勝寒，加上公共債務巨大，更難指望美國政府出手救市。

總體經濟方面他也不看好，認為通脹將降過頭，美國經濟可能在年底前步入衰退。他形容當前總經情勢有如「巨型火藥箱定時炸彈」（Mega-Tinderbox-Timebomb）：政府債台高築加上其他隱藏的風險，已形成火種，一旦引燃，大火可能一發不可收拾。

但施皮茨納格爾認為，無法取得尾部避險工具的投資人或許可「以不變應萬變」。他認為，被動投資股票，是最佳長期策略。只要無畏新聞標題有多可怕，持續定期投資指數基金，應該就沒事。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】