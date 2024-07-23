新創建向母企周大福企業等購機電工程服務承包商　涉款約5.4億元

新創建 （0659） 公布，向母公司周大福企業及獨立第三方黃宇明收購機電工程服務承包商新昌亞仕達100%權益，初步代價5.086億元。新創建會承擔新昌亞仕達拖欠周大福企業的3,000萬元墊款，意味收購總代價為5.386億元。



新昌亞仕達提供全方位的解決方案，包括供暖、通風及空調系統、消防服務、電氣安裝及其他機電解決方案（統稱為「機電服務」），並為房地產開發商、機構、政府及建築公司提供服務。

新創建斥資逾5億元收購新昌亞仕達。（資料圖片）

新創建指出將以現金支付代價，集團會以內部資源應付。截至2023年底止，新昌亞仕達稅後淨利達3510萬元，按年增長11.8%，資產淨值1.14億元。

新創建集團聯席行政總裁何智恒表示，收購新昌亞仕達對新創建現有的建築業務具有策略性意義，新昌亞仕達提供的機電服務，將與集團現時由協興集團、惠保集團及港興集團領導的建築業務高度互補，而收購標誌著新創建建築集團將成為集總承包、建築管理、土木工程、機電及地基工程於一身的綜合建築集團，可為客戶提供完善的一站式解決方案。