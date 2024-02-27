新創建半年多賺18%　中期連特別息共2.09元

新創建（0659）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔溢利增加18%至10.088億元，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為37.273億元，按年升44%。派中期息30仙，另為感謝股東支持及創造股東價值，派特別息1.79元。



公司指出，上半年應佔經營溢利按年增加19%至21.34億元，其中來自道路業務應佔經營溢利為8.17億元，按年增加19%，保險業務應佔經營溢利為4.13億元，增幅為79%，物流業務應佔經營溢利為3.57億元，按年跌15%，建築業務應佔經營溢利為3.95億元，按年跌5%，設施管理應佔經營溢利為1.24億元，按年升197%，策略性投資應佔經營溢利為2,860萬元，按年跌83%。

新創建上半年應佔經營溢利按年增加19%至21.34億元。（夏家朗攝）

公司指出，在經營業務強勁復甦和增長下，滿懷信心地邁入2024年，但同時仍然保持警惕。在香港及內地政府為鞏固經濟增長及確保長期優質增長而作出的不懈努力下，香港及內地的營商環境持續改善。然而，由於地緣政治局勢緊張、高息率環境及一些發達國家經濟潛在放緩，全球經濟持續存在不確定性，仍需要密切關注。

審慎管理現金流及資金

新創建表示，儘管仍對宏觀經濟環境中不利因素所帶來的風險保持警惕，並會繼續審慎管理現金流及資金，但憑藉經營業務所提供的強勁現金流及周大福集團的全力支援，將盡一切努力為股東提升價值及增加回報。除了保險及建築業務的持續增長以及設施管理業務的繼續復甦和改善，集團將繼續把握機會投資道路和物流業務，以發揮其增長潛力，並同時將ESG考慮因素納入投資決策。