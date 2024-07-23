網上保險Blue稱新業務價值增2倍目標有信心實現　擬2年引逾百經紀

騰訊（0700）有份持股的網上人壽保險平台Blue ，其行政總裁孔德秋表示，將拓展經紀渠道，目標為2年內，引入超過100間保險經紀為合作夥伴，長遠推動線上線下雙渠道銷售模式，提升較為複雜產品的銷售。同時拓闊客戶基礎，開拓新客源。目前客戶主要為香港人。



推動線上線下雙渠道銷售模式

他表示今年目標為新業務價值按年增逾2倍，按目前進度來看，有信心達標。今年上半年保單數目按年增101%，第二季儲蓄產品年化首年保費增80%。他看好保險業發展前景，認為增長動力能夠持續。

Blue 首個透過經紀渠道銷售的產品為新分紅保險產品，首5年平均每年保證回報率高達4.03%，若果加上推廣期內的保費折扣，保證回報率更達4.81%，保單期滿時平均每年總回報可達5.21%，高於一般銀行定存，入場費為1.25萬美元。孔德秋表示，在目前息口將向下的市場環境下，相信該產品會受到歡迎，對於本港及內地客，均具備吸引力。

他又指出，Blue本身為全牌照保險公司，而非虛擬保險公司，故此開拓經紀渠道無需再申請新牌照。對於早期有市場消息稱，平保擬收購眾安人壽重返香港市場，並有與Blue 了解，他就表示，對於傳聞不合適也不會作出回應。