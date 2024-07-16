保聯：不少保險企業考慮將總部遷回香港　冀政府有配套政策吸人才

港府日前公佈有關引入公司遷冊制度的諮詢總結及立法建議，保聯已為此成立特別項目工作組，支援當局的工作，包括提供法律及技術意見。保聯主席譚國榮表示，新冠疫情期間，由於出入境不便等因素，有不少保險企業將總部搬離香港，至新加坡等地區，連帶人才也流失，希望這些企業及人才能夠回流香港。據了解，有為數不少的企業會有此考慮，希望政府可以有相關配套政策，例如人才的子女教育。



研癌症等危疾定義標準化 望今年有較大進展

保聯壽險總會主席林嘉言表示，以永明金融為例，子公司永明香港正積極考慮遷冊香港，目前注冊地為百慕達。考慮回流香港的保險企業，本身在香港有業務，目前需要在財報監管等方面，同時應對總部註冊所在地及香港要求，若果能回流香港，便只需應對香港要求。

近年香港社會及政治環境轉變，會否持續有保險企業總部撤出香港，譚國榮表示，暫未有觀察到相關情況。對於近年地緣政治升溫等因素，會否影響香港吸引這些企業回流，他相信政治因素影響不會太大，而香港鄰近內地，如大灣區均有機遇。

永明香港正考慮遷冊香港

近年住院、醫療及危疾保險索償時出現爭拗，保聯一般保險總會主席許金桂表示，保聯正研究把危疾保險的危疾定義標準化，以減低日後部分賠償申索的爭拗，希望今年在此方面能有較大進展。此方面的工作需要與保險公司、醫生及平機會等多方傾談，希望初步就逾20種疾病訂立標準化定義，包括常見的癌症、中風及心臟病。

另外，為配合及協助推進大灣區保險售後服務中心的發展，保聯行政總監劉佩玲表示，保聯已成立名為保聯（大灣區）的子公司，並正邀請會員機構注資入股該公司，至於保險售後服務中心的具體細節及落實時間表，仍有待內地當局敲定，暫未悉是否會先在前海抑或南沙設立售後服務中心，抑或兩地同時設立。