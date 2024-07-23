周大福首財季零售值跌2成　香港市場同店銷售挫27.4%

周大福（1929）公布截至今年6月底止首財季營運數據，季內零售值下跌20%，其中內地市場零售值按年跌18.6%，港澳及其他市場零售值按年跌28.8%。



周大福又指出季內內地市場同店銷售按年跌26.4%，港澳及其他市場同店銷售按年跌30.8%。其中香港市場同店銷售跌27.4%，澳門市場同店銷售跌41.3%。

周大福進一步指出內地市場的珠寶鑲嵌﹑鉑金及K金首飾產品同店銷售按年跌31.7%，黃金首飾及產品同店銷售跌27.9%。

公司指出於季內港澳市場珠寶鑲嵌﹑鉑金及K金首飾產品同店銷售按年跌31.3%，黃金首飾及產品同店銷售跌33%。

周大福指出金價高企影響首財季黃金首飾需求。（廖雁雄攝）

稱金價高企影響需求

周大福又指出，截至今年6月底止合共擁有7,659間門店，較今年3月底減少95間。

公司指出於第一季度業務仍受宏觀外圍因素影響，金價上漲導致珠寶消費放緩，本地出境旅遊因素亦令港澳業務受壓，但集團會繼續加強與顧客的線上互動及社交媒體營銷策略，通過靈活的產品規劃滿足線上消費者的購物模式。

公司指出雖然金價高企，但透過出售黃金存貨令毛利率持續改善；季內定價黃金產品的零售值佔比由去年周期的6%大幅增加至近16%。將繼續嚴謹管控成本及作審慎的資本管理，確保在充滿挑戰的市場環境中，仍能保持盈利能力和現金流維持穩定。