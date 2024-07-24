Tesla盤後暴瀉8%　次季純利近腰斬　馬斯克：對Robotaxi曾太樂觀

美國電動車龍頭特斯拉Tesla（美：TSLA）美股收市後公佈第二季業績，期內純利錄得14.8億美元，按年大跌45%。總收入就有255億美元，按年增2%，當中汽車收入198.8億美元，按年跌7%，汽車毛利率更低至僅有14.6%，遜於預期。



Tesla交易時段收跌2%，盤後更暴瀉7.8%，現報227.3美元。



馬斯克自認預測過分樂觀 Robotaxi延後至10月發佈

公司行政總裁馬斯克Elon Musk在業績會中指，外界期待的自動駕駛的士Robotaxi，發佈時間由原定的8月初，確認延後至10月10日，承認過去的預測過分樂觀，但他也表示如果明年仍無法實現自動駕駛的士的目標，他也會倍感驚訝。

馬斯克確認，自動駕駛的士Robotaxi，發佈時間由原定的8月初，確認延後至10月10日。（資料圖片）

能源收入按年翻倍 汽車毛利率僅14.6%

除卻汽車業務，公司能源業務收入30.1億美元，按年翻倍；服務及其他收入26.1億美元，升21%。第二季自由現金流就有13.4億美元，按年增長34%，較市場預期為高。

第二季度毛利率18%，低於去年同期的18.2%，但高於分析師預期的17.4%；不過剔除能源等其他業務，汽車業務毛利率僅14.6%，低於預期。