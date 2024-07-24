美股｜道指收市跌57點　Tesla公布季績前跌2%

市場觀望Tesla 及Google 母公司Alphabet盤後公布業績，美股周二（7月23日）低收，道指收市跌57點。Tesla 股價於收市時跌2.04%，Alphabet則升0.07%。



圖為2017年4月18日，一輛Tesla汽車在中國北京的充電站充電。（Reuters）

道指收市報40,358.09點，跌57.35點或0.14%；納指報17,997.35點，跌10.22點或0.06%；標普500指數收報5,555.74點，跌8.67點或0.16%。

UPS股價跌12% Spotify飆逾11%

多隻大型股的股價在早段走高，其後升幅收窄，至收市蘋果公司（Apple）微升0.47%、微軟（Microsoft）漲0.43%、Amazon升2.11%。人工智能（AI）昌片龍頭Nvidia（輝達，又譯英偉達）在前一天急漲後，周二回吐0.77%。

快遞公司UPS因需求低迷和勞動成本上升，盈利未達到市場預期，股價下跌 12.06%。

儘管第二季業績優於預期，但通用汽車（General Motors） 仍下跌6.44%。

音樂串流平台Spotify公布季度利潤創新高，也略高於市場預期，股價上漲 11.96%；可口可樂（Coca-Cola）上調年度銷售和利潤預測，股價上漲 0.29%。

圖為攝於2022年2月11日的Spotify標誌。（Reuters）

美元兌日圓跌穿156 油價挫逾1%

美元指數同日上升，在匯市尾市報104.451，升幅0.14%。日圓走強，美元兌日圓跌至155.64，跌幅約0.86%。

油價下跌，紐約原油期貨每桶收報76.96美元，跌1.44美元或1.84%；倫敦布蘭特期油收報81.01美元，跌1.39美元或1.69%。