美股｜道指收市跌504點　七巨頭全跌累納指挫3.64%　Tesla瀉逾12%

Tesla 及Alphabet公布季績令市場失望，令投資者憂慮大型科技股及AI股前景，拖累美股周三（7月24日）急跌。道指度失守4萬點大關，至收市跌504點；納指更挫3.64%，幅度為2022年10月7日以來最大。科技七雄股價全部下滑，以Tesla股價瀉12.33%最多，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia也跌6.80%。



圖為2018年7月11日，人們走過位於中國北京華貿中心的特斯拉（Tesla）中國總部外陳列室。（Reuters）

道指收市報39,853.87點，跌504.22點或1.25%；納指報17,342.41點，跌654.94點或3.64%；標普500指數收報5,427.13點，跌128.61點或2.31%，亦創2022 年以來最大單日跌幅。

Nvidia挫6.8% Meta及Alphabet跌逾5%

Tesla利潤率創下逾5年來最低水平，且第二季度盈利預期未達預期，令股價暴跌12.33%，每股收報215.99美元。

Alphabet 第二季獲利超出預期，但股價仍下跌5.04%。因投資者關注廣告增長放緩，且資本支出過高。

其他美股七巨頭也下跌，其中Nvidia跌6.80%，每股收報114.25美元。Apple 跌2.88%、Amazon跌2.99%、微軟（Microsoft）挫3.59%，Meta瀉5.61%。

Visa 是道瓊跌幅最大成份股，公司第三季營收增長低於預期，令股價跌4.04%。

圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

美國私企活動創27個月新高

經濟數據方面，美國7 月份商業活動攀升至 27 個月新高。標準普爾全球公佈的綜合 PMI 產出指數，初值升至55，創2022年4月以來最高水平。

圖為2023年3月10日拍攝的日圓和美元紙幣。 （REUTERS）

美元兌日圓跌穿154 油價回升逾0.8%

美元指數同日回落，在匯市尾市報104.09，跌幅0.08%。日圓繼續走強，美元兌日圓曾跌至153.11，後回升至153.9左右，跌幅約1%。

油價回升，紐約原油期貨每桶收報77.59美元，升0.63美元或0.82%；倫敦布蘭特期油收報81.71美元，升0.70美元或0.86%。

紐約期金收報每盎斯報2415.7美元，升0.3%。現貨金價一度漲0.93%，其後轉跌，最新報每盎斯2,403.01美元、跌0.28%。