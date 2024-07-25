香港6月出口按年升10.7%　政府稱外部需求維持　出口可保持正面

政府統計處今日（25日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升10.7%和9%。



繼年5月份錄得14.8%的按年升幅後，6月份商品整體出口貨值為3,735億元，按年升10.7%。同時，繼5月份錄得9.6%的按年升幅後，6月份商品進口貨值為4,292億元，按年上升9%。6月份錄得有形貿易逆差557億元，相等於商品進口貨值的13%。

今年上半年的商品整體出口貨值較2023年同期上升12.2%。同時，商品進口貨值上升7.7%。上半年錄得有形貿易逆差1,610億元，相等於商品進口貨值的6.9%。

統計處又指出，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升10.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升36.3%）、台灣（升35.3%）、越南（升32.1%）、泰國（升21.0%）、新加坡（升17.9%）和中國內地（內地）（升11.9%）。另一方面，輸往印度（跌23.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

香港6月份出口按年升10.7%。

從越南進口增66%

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升66.6%）、韓國（升40.6%）、新加坡（升16.1%）、馬來西亞（升12.3%）和內地（升11.7%）。另一方面，來自日本（跌5.9%）的進口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示，今年6月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國及歐盟的出口均明顯增長。輸往許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度升幅。

展望未來，若外部需求維持，香港的出口表現應會保持正面，但地緣政治局勢及貿易磨擦升溫將繼續帶來不確定性。政府會密切留意情況。