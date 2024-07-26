金管局總裁余偉文獲續任　任期為5年　未計花紅年薪達740萬

財政司司長陳茂波宣布再度委任余偉文為香港金融管理局（金管局）總裁，任期為五年，今年十月一日生效。

陳茂波表示︰「過去數年，香港經歷黑暴和疫情的衝擊，也面對地緣政治的挑戰。在偉文的帶領下，金管局維持貨幣市場和銀行體系的穩定，並與財經事務及庫務局、證監會、保監局、港交所等機構通力合作，共同守穩香港的金融安全。外匯基金在環球投資環境充滿不確定性下，亦取得跟投資目標相符的回報。」

「在特區政府的領導和統籌下，金管局也着力推動香港國際金融中心的發展，包括離岸人民幣樞紐的建設、金融科技的發展、『互聯互通』的促進等，以及積極加強與海內外金融監管機構的交流和合作。」

「按照特區政府的指示，金管局也積極回應民生和中小企的需要，並推進普惠金融，包括通過香港按揭證券有限公司推行中小企融資擔保計劃和公共年金等。」

「我相信偉文在未來五年多的時間會繼續帶領好金管局，為香港的金融、經濟和社會民生作出貢獻。」

財政司司長在諮詢外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會的意見後，決定將金管局總裁新任期開始的固定年薪定為約七百四十萬元。固定年薪的調整會在每年四月金管局員工年度薪酬檢討時一併考慮，但以不高於之前一年的通脹率為限。

根據表現決定的浮動年薪，上限定為二百三十萬元，該上限適用於整個五年任期，金額由財政司司長經諮詢上述管治委員會後決定。