ASMPT暴瀉非單一公司問題　半導體業樂觀情緒之下存暗湧｜鄭昆侖

很明顯，五星級樽裝水、百年腐乳品牌等事件，近期令不少港人對於「Made in where」等議題感到興趣。即使是港產鮮奶產品，奶源往往是中國大陸的牧場。不少本地牛奶公司進口牛奶，並且在香港進行消毒殺菌以及包裝等過程。同時間，一家在香港上市的「Made by Singapore」半導體公司可能吸引了一些投資者的關注。

ASMPT（0522）的股價在7月19日至7月26日期間從114.4港元暴跌至79.85港元（-30.0%）。ASMPT（之前名為ASM Pacific）是一家總部位於新加坡的半導體設備製造商，集團專注於後端設備類別（例如封裝、測試）。更重要的是，該公司是近年人工智能(AI)晶片發展趨勢中的少數的受惠港股之一。ASMPT的客戶包括需要先進IC製造的封裝設備的台積電（TSMC)。ASMPT也是全球半導體供應鏈的重要成員之一。

投資者及分析師認為ASMPT的問題是盈利轉弱，但這並非最具說服力的原因

從非專業人士（layman)的角度來看，這一周內股價表現疲弱是由於2024年第2季度的盈利疲弱所致。儘管收入水平仍平穩，但利潤率出現下降。管理層表示，先進IC封裝業務呈現強勁的業務勢頭，但這受到SMT業務（即工業自動化產品）轉弱的拖累。

期內，半導體解決方案（SEMI）的收入按年增長0.4％，但SMT業務的收入按年大跌25.2％。

很明顯，在季度報告中，台積電以及全球AI晶片的故事仍應是有效的（否定了業績一面倒轉弱的觀點）。從全球的角度來看，工業自動化的CapEx投資活動顯示出弱勢的跡象，部分反映了全球製造業的放緩勢頭。較高的生活以及借貸成本等因素影響了消費需求。汽車（特別是電動車）行業也面臨激烈競爭以及需求放緩。

從另一個角度去看，如果股市投資者（包括內部人士 / Insiders）相信先進IC業務類別持續增長的故事，那麼SMT業務的弱勢不應該是一個很大的問題。這意味著半導體設備業務的利潤貢獻可能大到足以支撐偏高的股價水平。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

AI/半導體行業呈現全面股價拋售（在之前幾周的FOMO狀況之後）

確實，投資者一直對ASMPT寄予厚望（儘管在2022年公司利潤大幅下降）。在最近的第2季度業績公佈前，許多賣方（Sell side)分析師都認為ASMPT的公司盈利在2024財年和2025財年可以大幅增加。

在最近的股價暴跌之前，7月19日的股價水平（114.4港元）暗示24財年的市盈率為28至35倍，25財年的市盈率為15至17倍。某種程度上，許多散戶投資者、基金經理清楚地知道，目前的盈利水平無法支撐更高的股價水平，這就是他們預期公司利潤將會大幅增加的原因。

換句話說，最近ASMPT的股價異常波動，部分與全球半導體行業問題有關。儘管涉FOMO（Fear of missing out)以及與AI和半導體主題相關的積極情緒（註：Nvidia、Jensen Huang都是近幾個月投資界的熱門搜索對象），惟多隻半導體股票在最近幾周忽然走弱（特別是在特朗普在刺殺事件之後點名提及到台積電）。

自7月10日以來，美國半導體設備製造商Applied Materials（AMAT）的股價從255.0美元下跌至200.5美元（-21.4%）。同期，ASMPT的股價從106.4港元下跌至79.9港元（-25.0%）。Nvidia（NVDA）的股價從134.9美元下跌至113.0美元（-16.3%）。

日本半導體設備製造商Advantest Corporation（6857 jp）也從6,924日圓下跌至5,505日圖（-20.5%）。

對於一些主觀認為ASMPT的股價暴跌僅是一個「單一公司問題」的投資者、銷售員、分析師來說，他們可能低估了整個問題的嚴重性。至少，全球股市正在告訴我們另一回事。早前過度樂觀的情緒，有可能導致更大的價格波動性。更不用說大多數公眾投資者未必很了解的隱藏行業風險因素。即使對於無廠半導體公司Nvidia而言，當Microsoft以及Alphabet加速開發自家的AI晶片之時，未來一兩年行業競爭可能會變得更加激烈。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。