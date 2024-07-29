耀才葉茂林指港股暫宜短炒　推兩隻精選股　料樓市下跌幅度已有限

耀才證券（1428）主席葉茂林於活動記者會上，發表對港股市場的看法。他指出，減稅能誘使海外資金重投香港懷抱，仍看好投資商舖及住宅。不過， 他希望政府加快步伐，專注想多一點方法激活資本市場，包括盡快落實減稅措施，只要股樓價格穏步上揚，百業自然復甦。

對未來的投資心得，葉茂林表示，住宅房屋跌至現今的水平，儘管仍有機會下調，但下調幅度亦開始有限，畢竟港府一直推行多項措施，吸引內地投資者來港置業，高端人才通行證計劃來港人士數量不斷增長，因此住宅有一定的剛性需求；而他仍對商舖的投資前景較為睇好，始終自由行遊客不斷增長，而國家未來亦會不斷開放自由行的不同省份，有望帶旺香港的商舖業務。至於港股方面，他認為現時港股波動較大，走勢仍會是忽上忽落，暫只宜短炒，抓緊時機趁低位買入，反彈便沽出，密食當三番，建議短炒對象亦是科技板塊，騰訊(0700)及美團(03690)是短炒精選。

葉茂林指，騰訊(0700)及美團(03690)是短炒精選。﹙資料圖片﹚

耀才證券研究部總監植耀輝則明言，港股下半年走勢仍難言樂觀，當中美國總統大選、內地經濟之不確定性以及美息去向均對金融市場帶來重大挑戰，恐怕恒指或會回試16000點水平。板塊方面，雖然美國人功智能及半導體股份近期顯著波動，惟仍看好未來發展；至於港股則以防守性股份為主，可留意中特高息股及公用股。

談及「惡劣天氣不停市」措施將於9月23推行，耀才行政總裁及執行董事許繹彬表示， 非常支持港交所「惡劣天氣不停市」措施，儘管與全球著名的金融市場（如中國、美國、新加坡等）相比，這些地方根本沒有打風休市等措施，而香港現在才推出已是落後於人，但總好過不推行；此舉相信不能即時推升成交量，但已肯定可以能與全球主要金融市場睇齊，對投資者亦是百利而無一害，更是有效地保障其利益的措施。