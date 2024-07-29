彭博︰Prada租K11 Musea開兩層新鋪　2020年後在港再開大型門店

《彭博》引述知情人士指，普拉達﹙Prada﹚（1913）租下新世界發展﹙0017﹚位於尖沙咀購物中心K11 Musea的8,000平方呎店面，預計明年初開業。新店共兩層，租金可能部分取決於門店銷售額。



這將是Prada近年來在香港開的第一家規模較大的新店。2020年，Prada關掉銅鑼灣的旗艦店，香港最貴的零售店鋪租約之一也隨之結束，當時每月租金為900萬元（120萬美元）。Prada在鼎盛時期在香港有九家門店，目前根據網站有六家。

對於上述消息，Prada暫未回覆彭博記者的置評請求，新世界發展不予置評。

prada租下新世界發展位於尖沙咀購物中心K11 Musea的8,000平方呎店面，將是近年來在香港開的第一家規模較大的新店。（資料圖片）

另外，由於租金遠低於疫情前水平，越來越多的全球奢侈品牌重返香港核心商業區。根據Cushman & Wakefield Plc的研究，Musea所在的尖沙咀主要購物街商店平均租金仍比2019年低45%。