01消息：新世界完成額外100億貸款安排及債務償還　今年累逾450億

新世界發展(0017)持續出招，改善財務狀況。繼較早前公布的逾350億元貸款安排及債務償還，《香港01》接獲市場消息透露，新世界最近完成額外總值逾100億元的相關安排，亦繼續提高人民幣貸款所佔比重，以降低整體融資成本，當中包括新獲人民幣10億元境內12年期經營貸款（利率為3.1厘），以及人民幣4億元境內15年期經營貸款（利率為3.15厘），另有幾筆境內經營貸款亦在商討中。



此外，集團亦透過出售項目及非核心資產，回籠資金。其中，新世界最新推售的住宅項目柏蔚森，開售短短兩周至今，已累售269伙，套現逾18億元，今年內亦擬推售北角皇都戲院住宅項目。

新世界最新推售的住宅項目柏蔚森，開售短短兩周至今，已累售269伙，套現逾18億元。(蔡偉南攝)

先後出售多項非核心資產

非核心資產銷售方面，根據資料顯示，今年新世界已售出荃灣愉景新城商場及停車場全部權益，套現40.2億元，並擬出售前海周大褔金融大廈北塔的部分權益，作價約15.5億元。