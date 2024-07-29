外電引分析員稱美科技股調整未完成　對AI投資規模大　難測回報期

早前美國科技股大幅調整。雖然上周五（26日）反映科技股的納指反彈，但是《雅虎財經》引述分析師認為科技股調整未完成。



報道引述Verdence Capital Advisor投資總監Megan Horneman警告，人工智能交易目前正碰壁，大型科技公司的輪動只是估值修復的開始。

Commonwealth Finacial Network的Brad Mcmilan指出，目前美國科技七雄市盈率高昂，是因為相關公司正實現利潤增長。當盈利不再增長時，估值便會受到質疑，又表示未來將會面臨更大風險。

大行高盛指出，利潤增長有放緩風險，加上人工智能支出增加，認為目前的轉勢狀況會持續，除非大型科技公司能提高預期收入指引。該行分析師David Kostin向客戶撰寫的報告指出，投資者開始擔心過份對人工智能投資，卻無法及時證明有回報，又指出微軟﹑Meta及Alphabet對人工智能的投資佔去整體投資的一大部份。

開支及資本投資金額大增

他指出與今年初相比，今﹑明兩年超大規模企業的資本投資及研發開支增長為650億美元，可是分析師只將2025年2026年的銷售預測增加360億美元，兩者差著近300億美元。在過去6個月相關公司大幅增加對人工智能項目的投資，卻不知何時能獲得回報，甚至無法取得回報。

BMO資本市場投資總監Brian Belski指出，在2022年10月開始的周期性牛市的第二年股票平均跌9.4%。他指出目前市場已變得泡沫化，考慮到蘋果及Nvidia已累積不少升幅，難再增持。