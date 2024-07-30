美股｜道指收市跌49點　Tesla飆5.6%　布油跌穿80美元

市場關注蘋果（Apple）與微軟（Mircosoft）等多間科技巨擘即將公布季績，以及聯儲局的議息結果。美股周一（7月29日）偏軟，道指至收市跌49點。



道指收市報40,539.93點，跌49.41點或0.12%；納指報17,370.20點，升12.32點或0.08%；標普500指數收報5,463.54點，升4.44點或0.08%。

4月2日在美國加州聖布魯諾一處停車場拍攝的Tesla汽車。（新華社）

Nvidia跌1.30% 麥當勞升3.76%

大型股方面，Tesla 因獲摩根士丹利列入汽車股「首選」，股票急漲 5.60%。Alphabet漲1.51%、微軟（Microsoft）也升0.34%。 但人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌1.30%。晶片股ARM也挫5.07%。

麥當勞6月底在美國推出5美元套餐，銷量超出預期，帶動股價上漲 3.76%。

雅培 (Abbott) 股價曾跌逾1%，至收市跌0.44%，此前陪審團裁定，該公司的早產兒配方奶粉引發危險疾病，下令支付4.95億美元的賠償金。

油價：圖為2022年6月12日，美國洛杉磯一名男子在油站為汽車加油。（AP）

油價挫逾1% 美元指數上揚

國際油價7月29日大幅下跌，布蘭特期油跌穿80美元大關。紐約原油期貨每桶收報75.81美元，跌1.35美元或1.75%；倫敦布蘭特期油收報79.78美元，跌1.35美元或1.66%。

美元指數同日上漲，在匯市尾市報104.562，升幅0.24%。美元兌日圓回升至153.98，略高於與前一交易日的153.73。