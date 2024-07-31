滙豐次季稅前盈利微升至89億美元　派息10美仙　回購最多30億美元

滙豐控股（0005）公布今年第二季業績，期內列帳基準稅前盈利錄得89億美元，按年升1億美元，好過市場預期（綜合大行預測，列帳基準除稅前倒退11.3%至77.77億美元）。每股派息10美仙。

滙豐同時宣布再回購最多30億美元股份，預計於3個月內完成。

滙豐第二季收入下跌2億美元至165億美元，主要因2023年第⼆季的收入包括法國及加拿⼤業務的經營業績，⽽相關業務的出售事項已於2024年第⼀季完成。

期內，預期信貸損失為3億美元，減少6億美元，反映中國內地商業房地產⾏業2024年第⼆季的提撥較2023年第⼆季減少，同時HSBC UK的提撥有所下降，⽽英國滙豐銀⾏有限公司的環球銀⾏及資本市場業務亦撥回第三級準備。

中期稅前盈利跌0.5%

按上半年來計算，滙豐列帳基準稅前盈利215.56億美元，按年跌0.47%。收入微增1%至373億美元。

期內，淨利息收益率為1.62%，較2023年上半年減少8個基點，反映附息負債平均值的資⾦成本上升。

上半年預期信貸損失提撥則為11億美元，較2023年上半年減少3億美元。

普通股權⼀級資本比率為15%，較2023年第四季上升0.2個百分點，原因是風險加權資產減少，但部分減幅被普通股權⼀級資本下降所抵銷。

全年利息收益預期約為430億美元

展望全年，滙豐⽬前預測，2024年的銀⾏業務淨利息收益預期約為430億美元，並擬將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，⽽2024年的股息派付比率⽬標基準則為50%，當中不包括重⼤須予注意項⽬及相關影響。

滙豐預期2024及2025年的平均有形股本回報率（不包括須予注意項⽬的影響）約為15%。