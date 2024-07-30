滙豐次季稅前盈利料跌11%　或啟新一輪回購　黃國英籲此價位買入

滙豐控股（005）將於周三公佈中期業績，綜合大行預測，列帳基準除稅前利潤倒退11.3%，至77.77億美元(約606.61億港元)，主要受累於期內淨利息收入下跌，及支出上升。有分析師就預計，環球經濟復甦緩慢，對於滙豐業績持謹慎態度， 並關注其回購及派息計劃變動，因後者更影響股價。港股整體表現未如理想，滙豐仍是可以入手的高息股之一。



滙豐控股（005）將於周三公佈中期業績，綜合大行預測，列帳基準除稅前利潤倒退11.3%，至77.77億美元(約606.61億港元。(資料圖片)

周一已完成30億美元回購

綜合大行預測，滙豐將維持派發季度息每股10美仙。回購計劃方面，其周一公佈已完成現有的30億美元回購，大摩料將宣布額外20億美元回購。滙豐周一收市報67.3港元，升1.58%，成交9.9億港元。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，環球經濟復甦緩慢，對於滙豐中期業績持謹慎態度，而下半年市場預期美國聯儲局減息，也會令整體銀行業息差受壓，但仍未反映在股價上。而事實上，相較於業績基本面，市場更關注滙豐回購及派息計劃變動，料後者更影響股價，需要留意此次管理層口風。

譚朗蔚表示，環球經濟復甦緩慢，對於滙豐中期業績持謹慎態度。（資料圖片）

譚朗蔚：減息令銀行息差受壓仍未反映在股價上

大行平均預計滙豐第二季淨利息收入按年跌11.6%至82.25億美元，不過整體收入僅跌3.4%至161.40億美元，部分原因為亞洲區特別是香港財富管理收入向好，期內撥備料僅增0.5%至9.18億美元。

摩根士丹利預期，港元拆息在上半年回落，同時香港存款成本也因定存化減慢而有所下降，抵消部分不利因素，預計匯控第二季淨息差為1.51厘，較去年同期收窄0.21厘，連同多番出售非核心業務，生息資產減少，季度淨利息收入料降8%。

摩根大通預期，即使聯儲局將美息減至約3厘水平，滙豐仍可維持低雙位數的有形股本回報率，其淨利息收入所受的潛在不利影響，部分可被信貸需求恢復及信貸成本下降抵銷。

黃國英預計，滙豐中期業績料表現平穩機會較大，主要還是看其派息及回購政策。(資料圖片)

黃國英：看好滙豐前景料港財資業務表現佳

基金經理黃國英認為，市場預期美國聯儲局將於下半年啟動減息周期，但預計長期利息仍會較以往低息時期為高，故此相信對於銀行業利息差的負面影響有限。另外，市場預計特朗普將回朝再度擔任美國總統，預計將有利金融業監管的放鬆。

他預計，滙豐中期業績料表現平穩機會較大，主要還是看其派息及回購政策。從業務前景來看，滙豐在香港的財資業務預計能夠繼續表現良好， 因內地客來港尋求財富管理需求仍大。他指出，港股表現未如理想，滙豐是可以關注的高息股選擇之一，投資者可考慮在目前約67港元左右水平入手，未來6至9個月目標價72至73港元。

譚朗蔚表示，大市未明朗，估計與內地經濟表現未如理想，而三中全會也未能出台令市場滿意的支持政策有關，恒指第三季或下試16000點。他建議，想買收息股的長線投資者，不用急於目前入市，當中滙豐可待調整至60至62港元才買入。