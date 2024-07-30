渣打股價午後轉升3%　次季稅前盈利升5%　將斥15億美元回購

渣打（2888）公佈今年次季業績，除稅前基本溢利為18億元（美元‧下同），按固定匯率基準計算上升15%；除稅前列賬基準溢利為16億元，按固定匯率基準計算上升5%。

派中期息每股9仙，增幅為50%，以及宣布即將進行15億元回購。



期內經營收入上升6%至48億元，當中淨利息收入上升6%（按固定匯率基準計算）至26億元。經營支出在通脹及業務擴展的帶動下增加2%至29億元。

期內信貸減值支出為7,300萬元，支出包括與財富管理及零售銀行業務相關的1.46億元，該項支出與近季度趨勢相符，而當中6,600萬元被企業及投資銀行業務、中央及其他項目因主權評級上調而產生的回撥所抵銷。

該行行政總裁溫拓思表示：「我們於2024年上半年的業績表現強勁，展現出我們作為跨境業務的企業及投資銀行，以及富裕客戶的頂尖財富經理的業務價值。我們的收入錄得雙位數增長，良好勢頭延續至第二季度，並繼續審慎管理開支，令除稅前基本溢利增長達20%。基於我們對業績的信心及穩健的資本狀況，我們調高了收入增長指引，目前預期2024年的收入增長將超過7%，同時，我們宣佈進行本集團最大規模的15億元的股份回購，這將令我們自2023年全年業績以來所公佈的股東分派總額增加至27億元。」

受到有關消息刺激，渣打股價午後轉跌為升，截至下午1時12分，報75.95元，升3.6%。