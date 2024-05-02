渣打飆逾6%　收復72元　首季稅前基本溢利增27%至21億美元

渣打（2888）公布截至今年3月底止首季業績，稅前基本溢利為21億元（美元‧下同），按固定匯率計算升27%，稅前列賬基準溢利為19億元，升幅為8%。

渣打公布業績後，股價升幅明顯擴大，截至下午2時19分，報72.2元，飆6.3%。



該行又指出季內股東應佔溢利為14.03億元，按年增加5%。

季內經營收入為51.52億元，按年增加17%，其中淨利息收入為24億元，按年升5%，淨息差則按季升6個基回至1.76厘。非淨利息收入為27億元，按年升37%。經營支出按年增加6%至28億元。

信貸減值支出增至1.76億美元

該行又指出，季內信貸減值支出為1.76億元，按年增加1.5億元，主要來自財富管理及零售銀行業務的1.36億元。

該行又指出，截至今年3月底普通股權一級資本比率為13.6%，大致平穩。

行政總裁溫拓思指出，有信心可達到財務目標，維持2024年全年指引不變。相關指引包括今年經營收入增加至貼近5%至7%的頂端，以及全年淨利息收入達到100億至102.5億元，同時繼續預期貸款損失率常態化於跨周期的30至35基點範圍，及繼續提高每股全年股息金額。