金管局：上半年外匯基金錄1040億投資收入　按年跌一成

金管局公布，外匯基金截至2024年6月底，未經審計的財務狀況，上半年錄得1,040億元投資收入，按年跌一成。其主要組成部分包括：債券投資收益579億元；香港股票投資收益66億元；其他股票投資收益478億元；非港元資產外匯估值下調163億元；及其他投資收益80億元。



2024年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為70億元及84億元。6月底外匯基金的總資產為39,786億港元，較去年底減少379億港元，其累計盈餘為金6,883億元。

金管局總裁余偉文表示，今年上半年大部分主要股票市場均錄得顯著升幅。其中，受惠於主要經濟體通脹壓力逐漸放緩，觸發市場對減息的樂觀情緒，不少主要股票市場指數屢創新高;香港股票市場亦有溫和升幅。債市方面，雖然主要國債收益率回升使債價下跌，但因債息處於較高水平，在計及利息收入後，債券組合仍錄得正回報。整體而言，外匯基金於上半年錄得不俗的投資收益。

余偉文：下半年市況隨時出現逆轉

他續說：「展望下半年，政策利率走向、環球增長前景以及地緣政治緊張局勢等因素仍會對投資環境帶來不確定性。雖然市場普遍認為美國的減息周期將於年內展開，但近期美國的經濟數據走勢有欠明朗，美聯儲減息的時機和步伐仍然存在變數。環球股市和資產估值在過去數年亦已累積相當升幅，若環球經濟增長放緩或企業盈利轉差，資產價格或會出現較大的波動和調整。此外，地緣政治的緊張局勢，包括持續的俄烏衝突、中東局勢，以及年底美國大選對環球經濟和金融市場的影響均難以預測，市況隨時出現逆轉。」

他指：「面對這些挑戰，金管局會繼續以保本先行、長期增值原則，謹慎和靈活地管理外匯基金。我們會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。」