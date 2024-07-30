德勤任共同臨時清盤人　稱泰禾人壽在經理督導下正常運作

百慕達金融管理局於2024年7月26日取得百慕達高等法院命令，根據百慕達保險法（1978）（「百慕達保險法」）及百慕達公司法（1981），委任Deloitte Financial Advisory Ltd.的Marcin Czarnocki、德勤•關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒，以及德勤諮詢（香港）有限公司的鄭文龍為泰禾人壽的共同臨時清盤人。



該臨時清盤人的委任乃承香港保監局於2024年7月26日根據香港保險業條例第41章委任黎嘉恩、甘仲恒及鄭文龍為泰禾人壽的共同及各別經理（「經理」），以全面接管泰禾人壽於香港的所有事務、業務及財產。委任臨時清盤人的目的是為了隔離泰禾人壽的資產（而非清盤），以保障保單持有人的利益，並配合經理於香港的工作。

所有現有保單下的條款及細則將不會受臨時清盤人及經理的委任影響，泰禾人壽目前在經理的監督下正常運作，包括保單管理、理賠、客戶服務。