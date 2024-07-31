滙豐︰看好中國中長期發展前景　內房最壞時間已過

面對下半年息口向下的環境，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，滙豐﹙0005﹚在過去幾年已開始減少業務對於利息的敏感度，由2022年利息每減1%影響收入約70億美元，至今年下降至影響收入約27億美元。



與此同時，也大幅投資在其他業務增長，主要是財富管理、國際批發銀行及交易銀行業務。這些業務不依賴利率環境，能夠抵消利息轉變的影響。當利息下降，投資者會傾向減少持有現金而進行更多資產投資，滙豐有能力去滿足其相關需求，包括產品及多元化。上半年滙豐財富管理業務增幅達到12%。

過去幾年已減少業務對利息的敏感度

中國市場方面，祈耀年表示，仍看好中國中長期發展前景，目前中國經濟在經歷結構性調整，由過往依賴基建、房地產、出口，轉變為更多去依賴高端製造業、內需及服務業帶動經濟增長。滙豐是中國市場的長線投資者，也是最大的海外銀行去支持客戶跨境業務需求，支持海外企業在中國的營運、生產供應鏈及消費者市場，同時也支持中國企業在海外投資。

內房債務風險方面，他表示，內房市場最壞的時間應已過去，但仍需要時間去調整。財務總監艾橋智（Georges Elhedery）補充，目前在香港入賬的內房風險敞口，已減少至48億美元，目前難以預計會否需要進一步增加撥備，但相信最大挑戰已過去，目前撥備水平應已足夠。