恒生商業房地產貸款額1400億　佔總貸款額16%　料對財務影響不大

恒生銀行（0011）公佈截至今年6月底止中期業績，除稅前利潤按年升3%至113.1億元，純利按年升1%至98.93億元，不良貸款比率增加至5.32%，而去年底為2.83%，預期信貸損失及其他信貸減值提撥減少22%，至15億元。



恒生銀行（0011）公佈截至今年6月底止中期業績。（廖雁雄攝）

施穎茵：料香港全年GDP2.8% 下半年業務持續增長

執行董事兼行政總裁施穎茵表示，隨著利率回落及經濟逐漸復蘇，料客戶現金流壓力會有所減輕，並期望香港今年全年的GDP為2.8%。她更指，香港市場目前有兩方面的發展，其一是全球投資的重新分配及供應鏈重組，雖然這會造成短期的市場干擾，但香港有足夠的能力從這些轉變獲益，從而帶動恒生的業務和香港的經濟。

另外，集團關注在大灣區方面的機會，以及亞洲的板塊，更探討包括中東等其他的市場。故她相信，在之後的經濟週期，集團能集合此類比較前瞻性的活動，去多樣化收入及投入不同方面以平衡收支，料無論是客戶群，貨幣生意及大灣區業務等，皆會持續增長。

執行董事兼行政總裁施穎茵表示，期望香港今年全年的GDP為2.8%。（廖雁雄攝）

不良貸款比率對財務影響少 料今年全年的預期ECL較去年低

對於恒生今年上半年的不良貸款比率增加，風險監控及合規總監張家慧表示，集團的香港商業房地產貸款額達1400億元，佔總貸款額約16%。但集團在風險管理方面採取審慎和前瞻性的做法，香港商業房地產貸款組合中三分之二都有抵押品，其餘的大部分為上市公司，收入多元化，及信貸表現優秀，九成為投資級。至於貸款價值（LTV）水平亦維持健康，當中屬於違約的LTV低於60%，而屬於次級別種類的LTV低於50%。故雖恒生的不良貸款比率增加至5.32%，但對財務表現影響不大。

另外，恒生的預期信貸損失及其他信貸減值提撥減少22%至15億元。張家慧表示，貫徹審慎及前瞻性的風險管理，目前集團的香港商業房地產貸款，皆有作預期信貸損失 （ECL）提撥及有抵押品，料今年全年的預期ECL會較去年低。