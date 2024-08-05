渣打禤惠儀料減息利好非利息收入　年內開設第5間財富管理中心

美國聯儲局最新議息仍按兵不動，市場多預期將於9月啟動首次減息。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，預計美國聯儲局年尾前減息兩次，明年減4次，當然最後都會視乎經濟數據。港息方面，定存息相信也會回落，港元拆息及最優惠利率（P）在方向上預計也會跟隨，但調整速度及幅度，則還需要視乎市場資金充裕度等情況而定。



禤惠儀表示，減息對淨息差不利，但能利好財富管理等非利息收入業務。（資料圖片）

料港息跟隨美息回落唯步伐未必跟足

禤惠儀表示，下半年息口環境轉變對於銀行有不同影響，包括減息對淨息差不利，但對於整體經濟相信會有所支持，投資風險胃納及借貸需求會有所改善，相信會利好財富管理等非利息收入業務。上半年渣打香港吸納存款按年增13%，隨著定存息回落，她相信資金會尋覓股票及基金等其他投資。

上半年渣打香港財富方案業務收入按年增24%，禤惠儀表示，當中客量及使用率均有上升，反應本身非利息收入業務基礎穩固，相信能夠減低因減息對利息收入業務的影響。她又指出，內地客跨境在港開戶趨勢仍持續，他們偏好保險產品及外幣投資。於此同時，在理財通業務方面，渣打正尋覓內地合作夥伴。

目前渣打在港有4間財富管理中心，分別位於中環、金鐘、銅鑼灣及尖沙咀，禤惠儀透露，第5間財富管理中心將在今年12月在尖沙咀開幕，為同區第二間。在人手聘請及佈局方面，仍有繼續增聘客戶經理，及金融科技相關的人手。隨著渣打提升數碼化應用，人手自然流失率為5至10%，整體人手數目仍保持平穩。

禤惠儀表示，第5間財富管理中心將在今年12月在尖沙咀開幕，並繼增聘客戶經理及金融客戶相關人手。（資料圖片）

繼增聘客戶經理及金融客戶相關人手

上半年渣打香港貸款業務仍有所下跌，禤惠儀表示，反應高息環境下，貸款需求疲弱，息口回落有利貸款需求改善。資產質素方面，上半年信用減值下跌15%至9300萬，當中內房債減值也有所下降，目前對內房風險敞口已大幅減低，剩下的逾九成均有作出撥備或抵押。香港貸款業務方面，有留意到破產等數據波動，但風險管理措施一向審慎，目前未有觀察到太大問題。

而事實上，在中小企貸款業務方面，不同行業的表現均不同，出口、與供應鏈轉移及新經濟行業有不錯表現，但受本港消費模式轉變等因素，零售行業首當其衝，餐飲則隨著本港舉辦一些活動，而開始有所起色。