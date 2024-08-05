環球股災｜日股年內升幅全蒸發　日財相稱政府關注股市跌勢

撰文：張偉倫
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日圓拆倉交易極度活躍，觸發環球各個股市全面急挫，其中日經指數急瀉逾12%或4,451點，以點數計算為日股歷來最大跌幅。同時將今年全年升幅悉數蒸發，並自上月高位42426點累挫25%，進入技術性熊市區域。

對於日股大幅下跌，財務大臣鈴本俊一指出正密切關注近期股市跌幅，又表示無法評論股市下挫背後的大背景。市場人士對股市走勢存在不同看法，可是投資者對股市的決策是建基於日本當地及海外組濟走勢，以及企業盈利表現。政府需要冷靜判斷形勢，密切關注當地及海外市場及經濟動向。

韓國監管機構稱加風險管理

除卻日本外，韓國及台灣股市今日同樣大幅下挫，兩者分別跌8.8%及8.3%。《彭博》報道韓國指出鑒於當地經濟及金融狀況，今日股市跌幅過大，須要投資者作出理性決定。

韓國金融服務委員會主席Kim Byoung-hwan表示，監管機構和金融監督院將準備在必要時迅速採取措施穩定市場。

韓國金融監督院院長Lee Bokhyun表示，監管機構針對市場風險加強了風險管理，風險包括過度減息預期和日圓套利平倉。

台北101觀景台

台交所﹕未有推出股市穩定措施

至於台灣證交所則於收市後開記招，總經理簡立忠表示，必要時將採取各項穩定市場措施，但目前還沒有具體措施要推出。

對於會不會有救市措施，簡立忠表示，會配合主管機關相關穩定政策，而主管機關也很注意觀察情勢，證交所也會提高警覺注意，以往疫情、俄烏戰爭時，市場不理性下挫達到一定幅度，發行面、交易面都有過有措施，但目前還沒有推出股市穩定措施。

簡立忠表示，受到美國公布經濟數據不佳、中東衝突緊張影響，市場不安情緒高，儘管近日受到美國四大指數重挫影響，台股也陷入震盪。

簡立忠表示，市場各項風險控管機制也發揮預期功能，整體市場結算交割秩序良好。

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