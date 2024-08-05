日經指數暴跌韓國創業板指觸發熔斷機制　加密市場逾23萬人爆倉

今日的日本及韓國股市，全面崩盤。截至券商中國記者發稿時，日經225指數暴跌15%，日內跌超5400點；日經225指數期貨因熔斷機制再次停牌。



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韓國創業板指暴跌8%後觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘，恢復交易後跌幅擴大至9%。截至券商中國發稿，韓國KOSPI指數跌幅擴大至10%，為2008年以來最大跌幅。

美股股指期貨擴大跌幅，納指期貨跌超5%，標準普爾500期貨跌2.8%，道指期貨跌1.15%。

北京時間8月5日，加密貨幣上演瘋狂大跳水，比特幣一度大跌超11%，跌破5.4萬美元/枚；以太坊一度跌超26%，並跌破2100美元。24小時內，加密貨幣市場爆倉人數超過23萬人，爆倉總金額達到8.83億美元（約69億港元），折合人民幣63億元。

有分析人士指出，加密貨幣大跌，跟多個因素相關：一是，中東地緣政治緊張局勢加劇，市場避險情緒大幅升溫；二是，美國近日公佈的一系列關鍵經濟數據讓人失望，市場擔憂美國經濟陷入衰退，這也引發了美股、日股的拋售潮；三是，美國大選的不確定性上升；四是，美國政府近期可能出售一批扣押的加密代幣，以及通過破產程序退還給債權人的代幣供應過剩的風險。

觸發熔斷 暫停交易

由於日元飆升、貨幣政策收緊和美國經濟前景惡化，投資者信心崩潰，今日的日本及韓國股市，全面崩盤。截至券商中國記者發稿時，日經225指數暴跌15%，日內跌超5400點；日經225指數期貨因熔斷機制再次停牌。日經225波動率指數飆漲132%，創史上最大單日漲幅。

與此同時，日元再度狂拉，周一開盤，美元兌日元失守146關口，為今年2月以來首次。

韓國創業板指暴跌8%後觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘，恢復交易後跌幅擴大至9%。截至券商中國發稿，韓國KOSPI指數跌幅擴大至10%，為2008年以來最大跌幅。

此外，中國台灣證交所加權股價指數收盤下跌8.4%，為歷史最大單日跌幅，報19830.88點，跌至4月23日以來最低收盤水平。消息人士稱，中國台灣證交所記者會將針對股市暴跌安撫投資人情緒。

分析人士認為，由於美國最新經濟數據不及預期，投資者擔心美國經濟陷入衰退，市場恐慌性情緒瀰漫，令紐約股市下跌、美元急速走軟。在此背景下，東京股市出現恐慌性拋售。

23萬人爆倉

一場超級大風暴，席捲了加密貨幣市場。繼周日大幅下挫後，本周一（8月5日），加密貨幣直接崩潰。其中，以太坊盤中閃崩，一度暴跌超26%並跌破2100美元/枚；比特幣盤中一度跌破5.3萬美元/枚，最低觸及5.26萬美元/枚，跌幅超過10%。

截至券商中國記者發稿時，24小時內，以太坊跌21.7%報2276.68美元/枚。

截至券商中國記者發稿時，24小時內，以太幣跌21.7%報2,276.68美元/枚。（網頁截圖）

此外，比特幣跌11.72%，報53732.2美元/枚；BNB、Solana、XRP、狗狗幣、艾達幣等加密貨幣跌幅均超過10%。

此外，比特幣跌11.72%，報53732.2美元/枚；BNB、Solana、XRP、狗狗幣、艾達幣等加密貨幣跌幅均超過10%。（網頁截圖）

coinglass數據顯示，過去24小時內，加密貨幣市場爆倉人數達到23萬人 ，爆倉總金額為8.83億美元，其中7.59億美元為多單爆倉。最大的一筆爆倉發生在Huobi-BTC，價值2700萬美元。

coinglass數據顯示，過去24小時內，加密貨幣市場爆倉人數達到23萬人 ，爆倉總金額為8.83億美元，其中7.59億美元為多單爆倉。最大的一筆爆倉發生在Huobi-BTC，價值2700萬美元。（網頁截圖）

另據CoinGecko數據，加密貨幣總市值盤中一度跌破2萬億美元，單日縮水約2700億美元。美股盤後，加密貨幣概念集體下挫，截至發稿，CleanSpark跌超15%，MicroStrategy跌超13%，Coinbase、Riot Platforms跌超12%。

在加密貨幣下跌之際，全球股市拋售也加劇，反映出對經濟前景的擔憂。中東地緣政治緊張局勢加劇，也加劇了投資者的緊張情緒。剛剛過去的周末，巴菲特旗下伯克希爾在第二季度出售了其在蘋果公司近一半股權的消息，也引發了市場擔憂，股票等風險資產進一步承壓。

另外，美國大選的不確定性上升，讓越來越多的人懷疑特朗普是否有機會實施他的「親加密貨幣」議程，這也削弱了市場對比特幣的信心。自拜登退選後，哈里斯的支持率上升不少。雖然特朗普是加密貨幣的堅定支持者，但哈里斯還沒有達到他對該行業的支持程度。

日元的大幅升值，也在一度程度上衝擊了股市及加密貨幣。家族辦公室Evergreen Growth的加密投資主管Hayden Hughes表示，隨着投機者適應日本更高的利率，數字資產是日元套利交易的一部分受害者。

值得注意的是，市場上還有一個懸而未決的事情，那就是美國政府扣押的比特幣可能會在近期出售，以及通過破產程序退還給債權人的代幣供應過剩的風險。

近日，知名區塊鏈研究公司阿卡姆情報（Arkham Intelligence）表示，在上周一加密貨幣交易期間，一個與美國政府相關聯的錢包將價值20億美元的比特幣資產轉移到一個新地址。對於大規模轉移比特幣到新地址，一般而言出於兩大邏輯：賬本安全性考慮以及比特幣出售計劃，顯然幣圈擔憂美國政府可能正在醞釀大規模拋售舉措，進而導致加密市場出現比特幣恐慌性的大規模拋售。

經濟學家警告

日前，華爾街資深投資者、知名經濟學家彼得·希夫（Peter Schiff）在社交平台上分享了他對比特幣在周末價格暴跌後的看法。他警告投資者，比特幣價格的大幅下跌可能會引發大規模的比特幣交易所交易基金（ETF）清算。

彼得·希夫周日（8月4日）指出，比特幣已跌至5.8萬美元以下，如果加密貨幣在周一（8月5日）美國股市開盤前跌破7月份的低點，比特幣交易所交易基金（ETF）可能會下跌15%以上，比1月份的高點低30%。彼得·希夫預測稱：如此規模的損失可能最終引發大規模ETF清算。如果是這樣，請做好迎接加密貨幣黑色星期一的準備。

在後續帖子中，彼得·希夫指出：「比特幣ETF買家不是長期投資，他們也從未經歷過比特幣如此規模的損失。這將是一個粗魯的覺醒，特別是因為他們被告知比特幣是一個避風港和價值儲存。」

彼得·希夫還分享了他對以太坊的預測，他周日（8月4日）表示：「以太坊剛剛跌破2800美元，這是自2月以來的首次。以太坊現在的交易價格比周五新的以太坊ETF收盤時低10%以上。如果以太坊在周一（8月5日）美國股市開盤前保持這一價格，這些ETF將比7月27日的高點下跌25%。」

上周五，比特幣跌破了200日移動均線，美國比特幣交易所交易基金遭遇了約三個月來最大的資金外流。自3月份達到創紀錄的73798美元以來，比特幣受到了一系列因素的衝擊，其中包括美國大選的不確定性。

不過，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase行政總裁布萊恩·阿姆斯特朗近日預測稱，無論哪個政黨獲勝，下一屆美國政府都將對加密貨幣持建設性態度。

加密貨幣長期被視為高風險行業，受到監管機構的嚴格審查，但這一局面近來有所改變。隨着華爾街機構越來越重視加密貨幣，美國監管機構批准了加密貨幣基金，提高了其主流吸引力。共和黨和民主黨都開始認可該行業日益增長的影響力。

阿姆斯特朗在財報後的電話會議上表示，作為一個重要的投票群體，加密貨幣倡導者正在發出自己的聲音，而兩黨政界人士都注意到了這一點，出台全面的加密貨幣相關立法的勢頭越來越強。

另據CNBC消息，摩根士丹利上周五告訴其財務顧問團隊，它將很快允許他們向一些客戶提供比特幣ETF，這在華爾街主要銀行中尚屬首次。據知情人士透露，該公司的約15000名財務顧問可以從8月7日開始招攬符合條件的客戶，購買兩家交易所交易的比特幣基金的股票。知情人士表示，這些基金是貝萊德的iShares比特幣信託基金和富達的Wise Origin比特幣基金。

然而，摩根士丹利在推出這項服務過程中仍需謹慎。知情人士表示，只有淨資產至少為150萬美元、具有積極的風險承受能力和進行投機性投資的客戶才適合比特幣ETF的招攬。他們補充說，這些投資是用於應稅經紀賬戶，而不是退休賬戶。消息人士透露，該銀行將監控客戶的加密貨幣持有量，以確保他們最終不會過度暴露于波動的資產類別。

摩根士丹利是全球最大財富管理公司之一，此舉是主流金融採用比特幣的最新跡象。今年1月，美國證券交易委員會批准了11隻現貨比特幣ETF的申請，預示着比特幣投資工具的到來，這種工具更容易獲得、擁有成本更低、交易更容易。

此前，比特幣經歷了市場拋售、加密貨幣交易所FTX的驚人崩潰以及摩根大通行政總裁傑米·戴蒙和巴菲特等金融界最知名人士的批評。因此，華爾街的主要財富管理業務沒有立即接受新的ETF，禁止他們的財務顧問推銷它們，只有在客戶積極尋求該產品的情況下才允許交易。