巴菲特旗下巴郡大手沽蘋果　段永平料股神續沽貨　至呢個情況發生

有股神之稱的巴菲特旗下巴郡，在上季沽出總值4,000億元蘋果股份，引發市場人士嘩然。有中國巴菲特之稱的內地資深投資者段永平預料，巴菲特會繼續沽出蘋果，又指出當蘋果股價下挫時才會令巴菲特減少沽貨。



巴郡去年第四季起減持蘋果後，段永平已預料對方會繼續沽貨。段永平最新提到，巴菲特此前稱大概率年底時蘋果還會是其最大持倉，意思就是他打算沽貨，「沒有特殊原因他不會都賣完」。段永平稱，最近蘋果股價非常堅挺，認為對方一定是會能賣多少便賣多少。

巴郡（Berkshire Hathaway）主席巴菲特（Warren Buffet）2024年5月3日在內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈市（Omaha）出席巴郡年度股東大會。（Reuters）

段永平稱，能理解巴菲特賣出蘋果的原因，畢竟這不是他自己很舒服的領域，PE（市盈率）又因為一個更不太了解的原因而變得那麽高，加上他心裡有可能有很多備選，或者就是單純覺得目前股市過高，存點現金等待機會，「如果蘋果股價一直堅挺的話，巴菲特出售所有持股也不意外。

段永平稱無意減持蘋果

段永平去年賣騰訊 （0700） 買入蘋果。他最新指出沒有減持計劃，除非被Call走而沽出，「主要是目前賣了以後不知道還能買什麽」。長期來說，能接受蘋果未來能帶來的回報，但巴菲特不一樣，對方是職業投資者，選擇會多一些。