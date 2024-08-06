海港城母企｜九置半年基礎純利增2%　中期息0.64元　NAV 5年跌16%

九龍倉置業（1997）公布，上半年基礎淨盈利增加2%至31.23億元；若計入投資物業重估減值淨額44.26億元，列帳應佔淨虧損10.52億元，派中期息0.64元，按年減少4.5%。



公司指，本港營商環境仍然困難，匯率走勢不利、息口高企及人手短缺影響業務營運能力，另外，復甦停滯拖低物業估值，截至6月底，九置資產淨值較5年前低16%。

不過，海港城整體收入（包括酒店）增加5%，營業盈利上升3%。，其中，商場恒常調整租戶組合並舉辦有效的宣傳活動吸引人流，有助於提升海港城的業績。商場收入增加7%，營業盈利上升6%。期內出租率為97%。

海港城寫字樓6月杪出租率為88%，收入下跌2%，營業盈利下跌5%。

時代廣場商場營業盈利上升6%

時代廣場營業盈利升1%。其中時代廣場商場期內出租率為94%。商場收入增加4%，營業盈利上升6%。不過，寫字樓6月杪的出租率為 87%。收入下跌8%，營業盈利下跌10%。

公司指，入境旅遊正在艱苦經營之際，出境旅遊日益增加亦進一步打擊本地消費。今年首兩個月，整體零售銷售在低基數下增長平平，其後在三月份出現轉折點，疫情後恢復向上的走勢中止並掉頭向下。第二季的零售銷售更出現雙位數急劇下滑。雖然近期存在不少挑戰，但零售品牌對香港前景維持信心，優質商場對頂級租戶仍然有吸引力。

至於寫字樓市場方面，亦遭經濟疲弱和供應過剩夾擊，預期租金調整會持續直至營商環境改善為止。酒店業亦尚未完全恢復，房價在去年初邊境重開初期有所飆升後回落。 集團收入和營業盈利幾乎沒有變化。基礎淨盈利增加2%。債務管理有助於減輕息口的影響，借貸成本趨於穩定。然而集團的投資物業錄得未變現重估減值，反映資產價值疲弱。