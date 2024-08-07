國泰收入升盈利反跌　勁賺「順風」難再現　兩大因素促業績軟著陸

國泰（0293）上半年業績揭榜，當中公司上半年錄得496億元收入，按年大漲13.8%，不過股東應佔溢利卻按年下跌15.3%，至36.1億元。而上半年國泰機票價格，更較去年同期下滑12.5%。相較於去年全年「衝上雲霄」，「順風」起飛的亮眼業績，「復常」似乎成為今次業績的關鍵詞。



國泰上半年的「乘客收益率」，按年挫11%，至68.9仙。（資料圖片）

機票「含金量」按年挫一成

集團所公布的數據顯示，上半年錄得496.0億元收入，按年大漲13.8%。不過計及股東應佔溢利，則跌15.3%，半年派息0.2元。而若扣除營商成本，即勞動力、材料、租金保險等一眾雜費後剩餘所得，國泰上半年的營業利潤只錄得60.2億元，較上年同期的87.7億元，更是按年大跌31.4%。

而航空公司主要收入之一，自然是由機票砌築而成。不過，撇除香港快運，單計國泰航空，上半年客運收益雖按年升兩成，至300.2億元。多賺本是喜事，但其乘客運載量亦同步躍升至1070萬人次，換言之，如粗略將客運收入除以運載乘客量，國泰每人次的機票平均價格約為2805.6元。

比對去年同期，當時客運收益雖只250.1億元，但乘客量同樣亦只有780萬人次，當時每人次機票的平均價格高達3206.8元。換句話來說，如今每張機票「含金量」，其實銳減12.5%。不過，看似含淚少賺，但對比疫情前的2018年同期，每人次機票的平均價格為2025.8元，最新機票價格仍較當時漲約38.5%。

國泰主席賀以禮在財報中，也直言不諱闡釋稱，集團溢利按年減少，主要是由於票價轉趨正常。當中今年上半年的「乘客收益率」，即每載運一名乘客一公里所產生的收入，按年挫11%，至68.9仙。

運力恢復推升成本 燃油開支大增3成

而另一邊廂，國泰運力恢復情況，始終為關注焦點。今次國泰表示，今年上半年運力就已如約恢復至疫情前的80%水平，用於衡量運力的「可用座位千米數」，更是按年激增42.7%。

但運力恢復有如「雙面刃」，會推升運力成本。財報也明言，集團成本因營運更多航班而上升。業績放榜前，摩根大通就分析認為，布蘭特原油價格上漲，料公司成本承壓。果不其然，集團期內燃油（包括對沖盈利）開支，按年大增33.1%至141.6億元，成為最「燒錢」的部分。

不過公司續有闡釋稱，燃油成本增加，原因是耗油量增加了29.3%，但平均飛機燃油價格下降了0.9%，因此油耗升幅因燃油對沖收益減少而被局部抵銷。

國泰股東應佔溢利按年下跌15.3%，至36.1億元。（資料圖片）

力谷中東航線 可運載量升幅近翻倍領跑全球

而就環球市場部署，公司「力谷」的地區，已悄然再變。2018年，歐洲為公司重點加強航班，而疫後復常，則改由包含東京、台北等在內的北亞區航線「領跑」，北亞區航線去年全年可運載量按年大增5.3倍。

時至今年，本港與中東等地的互聯互通漸趨暢旺，國泰的航線部署就同有反映。公司上半年整體可運載率按年提升42.7%，當中南亞、中東及非洲分區，可運載量升幅就足達93.6%。

南亞、中東及非洲分區，上半年可運載量升幅足達93.6%。（財報截圖）

季內「贖得清白身」 擬再斥千億投資配合三跑落成

季內國泰最為「揚眉吐氣」的一舉，在於「贖得清白身」，公司疫情時曾向政府「泵水」，而上月底全數償還195億元投資，並派發到期的優先股股息。今次其同時宣布，未來七年將投資超過1000億港元，配合機場三跑道系統落成，投資機隊、數碼升級等領域，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

此外公司還擬向空中巴士購入30架A300-900型飛機，基本價格約為110億美元，折合約858億港元，用於逐漸取替現有的中型寬體飛機，再拓新增長。