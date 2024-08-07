國泰半年純利跌15%至36億　派中期息0.2元　運力恢復至疫情前80%

國泰航空（0293）上半年股東應佔溢利為36.13億元，按年跌15.3%，每股普通股盈利為港幣52.4仙，半年派息0.2元，



期內，收入增加13.8%，至496.04億元。其中，國泰客運收益增至港幣300.17億元，按年增20%。另外，今年上半年運載乘客共1,070萬人次，平均每日載客約5.9萬人次，較2023年上半年增加36.4%；運載率為82.4%，而去年上半年則為87.2%，收益率下跌11%至68.9仙。

客運航班於第二季恢復至疫情前80%水平

國泰表示，於今年上半年再次取得強勁業績，目前正處於前所未有的招聘及培訓階段，推動集團於重建之路上繼續前行，同時為客戶增加更多客運航班及航點，以應付殷切的旅遊需求。集團客運航班已按計劃於第二季恢復至疫情前80%水平。隨著市場增加更多客運航班，收益率已開始按預期轉趨正常。

香港快運盈轉虧 半年虧7,300萬元

另外，集團旗下航空公司及附屬公司在撇除特殊項目後，於今年上半年錄得應佔溢利港幣38.46億元，按年跌兩成，主要由於票價轉趨正常。同時，來自聯屬公司的業績（大部分為延遲三個月確認）錄得應佔虧損港幣3.42億元，較去年上半年虧損26.32億元大幅收窄。

其中，香港快運上半年錄得虧損7,300萬元，去年同期則賺3.33億元。

燃油開支及對沖方面，上半年燃油成本為142.21億元，燃油對沖虧損6,100萬元，集團指，燃油成本增加，原因是耗油量增加29.3%，其影響因平均飛機燃油價格下降0.9%而略為抵銷。

明年航點增至100個

集團又表示，2024年6月30日前可動用無限制用途流動資金餘額為254億元，高於2023年底。隨著集團進入重建之旅的最後階段，航班將在2025年第一季達到疫情前100%水平，將於今年年底前增加5,000名集團員工，員工總數達2.9萬人。

航點方面，目前有80多個航點，預期於2025年增至100個，今年到目前為止，集團已宣佈新增十個航點，其中八個已開始提供服務，而往返利雅得及開恩茲的航班亦會在今年稍後推出。