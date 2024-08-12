水貨充斥　大型電器代理商宣布拒修　消費者選購要留神｜方保僑

近日有大型電器代理商，罕有地在社交媒體發出聲明，表示為了保障本港消費者的權益，該公司將不會為不符合安全規格的水貨電器產品，提供原廠保養、維修及零件等。這間代理商已經開業超過半個世紀，在行業內有崇高地位，為何突然發出這樣的聲明？



聲明提及到，因為該公司近期發現一些不符合《電器產品（安全）規例》的違規平行進口貨品（俗稱水貨）充斥市面，亦接獲不少消費者查詢或投訴受騙。該聲明亦提醒消費者，使用不符合規例電器水貨有潛在安全隱患，如發生任何意外將不獲保障，包括可能影響保險索償，或被其他影響人士提告，使用者務必注意，以免因小失大。

有集團大量從內地，包括山姆超市等貨場，大量購入水貨回港銷售。（資料圖片）

大家應該會發現該聲明，主要是針對水貨產品，而且問題一直充斥市場。水貨琳瑯，包括名牌化妝品、高科技產品如蘋果iPhone、日常用品﹑食品等，只要有利可圖，都有平行進口貨，本來並不是太陽底下什麼新奇事物。不過以往的水貨，通常都不會大量湧入香港，而大部分都以轉口貿易為多。不過自疫後，港人北上消費的習慣改變，再加上港車北上開通，便利香港居民以自駕方式北上消費，而且有集團大量從內地，包括山姆超市等貨場，大量購入水貨回港銷售。

某些品牌，例如蘋果的流動可攜產品等，都有提供全球保養，如產品於保養期內需要維修，客人只需出示授權之商戶收據及保養證明，便可到任何一個維修中心維修。除非代理商和生產商有國際保養協議，否則一般維修服務只適用於香港原裝行貨，水貨並不能享有本地保養維修服務。不過亦有部分香港的維修中心為方便客人，或會為水貨產品提供維修及技術支援，不過則需另外收取費用。

水貨電器所用插頭，不少會與香港不同。（資料圖片）

現時很多香港出售的水貨電器，型號和香港出售的行貨可能不一樣，而配置及規格，也許會有分別，例如香港出售的產品都是英式的三腳插，而內地出售的則是兩腳插頭，香港特區政府機電工程署規定，所有在香港出售的電器均需要有合資格的三腳插頭（例如BS 1363)，而不可以使用旅行轉插（浴室用的電鬚刨、電動牙刷及脫毛器等則有豁免可以採用合規格的兩腳插頭）。根據《電氣產品（安全）規例》規定，所有在香港供應的家用電氣產品均須獲發「符合安全規格證明書」，售賣不合規格的水貨電器，就有機會觸犯條例，隨時墮入法網。

如果水貨是經合法途徑進口，價錢較行貨便宜但沒有保養，消費者可有自由選購的權利，但需承擔對自己行為後果的責任。相反，若果商戶出售違規產品，市民使用後出現問題，並得不到應有的保障，這顯然是法律的問題，相信也是該代理商發出聲明的原因。希望海關以及機電工程署會正視這問題，並且加強執法，保障市民應有的消費權益。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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