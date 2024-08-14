收息投資攻略！新加坡網上平台現金管理服務　收息約4.7%

存款利率逐漸回落，如果想捉緊高息列車的尾巴，市面上有三種相對低風險的存款及投資方式可以助你收息，不過就優缺點各異。



盤點三大收息工具

一、定期存款

二、活期存款

三、證券平台上的現金管理服務

截至2024年7月31日，比較本地各大銀行，以一般理財戶口為例，現時3個月定期存款年利率大約為3.4%-6.0%，而6個月定期存款年利率則在3.2%-3.9%水平左右。比起定期存款，活期存款既有利息收取，靈活度亦相對較高！銀行普遍最高提供3至4%活期息，近日有個別銀行推出了高息活期存款優惠，所提供的息率比定期還要高。不過這些高息活期存款計劃每個都條件多多，例如有限額度、須為新資金及極短期，部分更是階梯式遞增制。對於收息投資一族而言，要不停計數並將資金由一間銀行搬去另一間銀行，實在耗費不少精力。

市面上有哪些收息投資產品，可以輕鬆地通過低風險、低門檻方式將閒錢增值，又不用煩惱？

最近一間來自新加坡的投資平台FSMOne推出了現金管理服務（Auto Sweep），主打無鎖定期、不設門檻、日日生息，適合所有想收息投資、期望隨時入市的投資者。用戶開通現金管理服務賬戶後，就可以自動將多餘現金，例如到期債券本金、股息和票息轉移並轉入更高收益的保守投資之中，可謂收息投資者的懶人恩物。根據FSMOne網站數字，截至 2024年7月31日，其現金管理服務美元賬戶年化淨收益率高達4.66%！可以在無門檻無上限的情況下享有3%以上活期利率，同時具備高靈活度的特性，相信對於「好息之徒」絕對有吸引力！

收息投資攻略│收益率是否所見即所得？

市面上有不少同類型產品及服務，一般是買入一些風險低的貨幣市場基金，並保留10%-20%現金，形式大同小異。證券平台的主流做法是直接以貨幣市場基金七天年化收益率作招徠，未有考慮到現金比例的問題以及本身基金公司所收取的費用，該收益率自然會高於投資者實際所得到的回報。舉例說，其中一個平台的現金管理戶口是採取「八二」比率，當中八成為貨幣市場基金、兩成為現金，但聲稱其現金管理服務收益率有5.5%，考慮到本身其現金賬戶息率是0%，變相剩餘兩成為零利息。如此計算下來，實際收益率其實是4.4%（5.5% x 80% = 4.4%）。

有些平台聲稱收益率有5.5%，考慮到本身現金賬戶息率是0%，變相剩餘兩成為零利息。計算下來，實際收益率其實只有4.4%。

留意到FSMOne有幾個有別於主流做法的地方，值得一提。當中最明顯的是FSMOne所顯示的數字為年化淨收益率，FSMOne先根據組合配置（貨幣市場基金和現金比例）去計算組合年化收益率，再扣除基金公司及FSMOne本身所收取的組合管理費費用，從而計算出年化淨收益率。相比之下，FSMOne高透明度之餘，更貼近投資者實際所得收益，名副其實「所見即所得」。

令人喜出望外的是，FSMOne的現金賬戶本來就有年利率2%，即使現金管理服務中的港元及美元現金部分亦同樣可享利息，有別於其他平台的做法，亦沒有計算在所顯示的現金管理服務收益率之內。換言之，在FSMOne不論現金賬戶或是現金管理服務內的現金都雙雙有息收！

FSMOne標榜收費明確及透明，主打無隱藏收費，有關管理費用亦一目了然，明確表明收取0.2%的管理費；其他券商平台雖然不收取管理費，但基金公司依然會收取部分費用，部分費用在0.3%左右，投資者只能靠自己仔細查清楚。

有些券商平台不收取管理費，但基金公司依然會收取部分費用，部分費用在0.3%左右，投資者只能靠自己仔細查清楚。

收息投資攻略│可以收息投資 仲可以用來直接「找數」的投資產品

現金管理服務的吸引之處，除了可以利用閒錢輕鬆收息投資，最方便的一點就是可以直接用來為其他投資產品「找數」，而非需要先賣出基金產品再慢慢等資金到賬。想要用現金管理服務「找數」的時候，系統會自動進行申贖，非常貼心。不過，為了應對潛在的匯率及價格波動，一般都要預留一部分作為緩衝。比較完所有證券平台，發現大部分的購買力為90%-95%，FSMOne則為99%，即是可以讓投資者近乎「用到盡」。FSMOne現金管理服務可供使用的範圍亦較廣，可以用在股票、基金、債券、ETF及認購IPO，而非只有主流的美股及港股，整體靈活度更高。

收息投資攻略│資金靈活提取調動

現金管理服務本質上主打高靈活度，無鎖定期，可以快速出金。現時所有證券平台基本上都做得到隨時贖回（T+0），主要分別在於出金時間。有些平台最快可以即日出金、T+1到賬銀行戶口，就如FSMOne，其他一般則需要1-3個工作日到賬，或者視乎投資者選擇出金的銀行戶口，亦會影響出金時間的長短。

有些平台最快可以即日出金、T + 1到賬銀行戶口，一般則需要1-3個工作日到賬；投資者選擇出金的銀行戶口，亦會影響出金時間的長短。

現金管理服務不受香港的存款保障計劃保障

須注意，現金管理服務為投資工具，因此不應被視為定期及活期存款的代替品。重要的事要一再強調！現金管理服務並非保障存款，不受香港的存款保障計劃保障，大家選擇現金管理服務時，都要先了解清楚背後的風險及詳情。

（資料由客戶提供）