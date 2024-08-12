AXA安盛調查：逾八成港人以逃避工作應對心理問題　48%擬請病假

AXA 安盛研究發現，香港人面對龐大工作壓力及心理健康挑戰，有82%受訪者曾以逃避工作來應對心理問題。有近半（48%）受訪者因心理健康原因計劃告病假，近三分之一更表示過去12個月曾因此請病假。另外，有41%盡量在家避免與同事接觸，38%通過內部調職以轉換工作部門，而有35%則計劃離職。



研究並發現，有77%香港受訪者曾因工作經歷至少一種心理健康問題。有近半（49%）受訪者表示，感到工作過勞，較去年上升逾一倍，但僅16%尋求專業人士幫助，大部分曾經經歷過度疲勞和精力耗盡（61%）、無法控制的壓力和焦慮（52%）、專注力或決策能力下降（51%）、睡眠障礙（49%）及飲食失調（39%）等心理健康問題。

AXA 安盛公佈年度心理健康研究，在去年11月至12月期間，訪問了全球16個國家或地區1.6萬名，年齡介乎18至75歲受訪者。在香港，共有769名在職人士參與研究。

63%受訪者指心理健康福利對是否留職非常重要

研究也顯示，逾半（53%）受訪者期望向公司反映工作過勞後，能夠獲得更積極回應。此外，近三分之二（63%）受訪者認為，儘管現時心理健康保障有限，但心理健康福利和措施對他們決定是否留任現職非常重要，這反映僱主可以加強對員工心理健康支援和保障，以提高員工留任率。

AXA安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示，幾乎每位在職人士都經受一定程度的心理健康問題困擾，情況令人擔憂。安盛正開發全新心理健康產品及服務，以加強客戶以至香港人的抗壓能力。安盛已自2021年起推出市場首個心理健康網路，提倡心理健康診斷及治療，服務包括日常線上靜觀冥想及虛擬心理諮詢服務等。