碧桂園服務盈警　料上半年最多賺15.5億元人民幣　按年跌至少34%

碧桂園服務 （6098） 盈警，預期中期未經審核歸屬於公司股東的淨利潤約13.6億至15.5億元（人民幣‧下同），按年減少34.1%至42.2%。核心淨利潤約17億至18.7億元，跌30.6%至36.9%。



碧桂園服務解釋，（i）出於謹慎性原則，對若干信用風險顯著上升的客戶，於集團完成履約義務且已收取該等客戶的對價時，方將收取的對價確認為收入導致，同時，對來自於若干獨立第三方風險客商的貿易應收款項增加計提信用減值損失；（ii）持有的若干財務投資相關收益下降；及（iii）外部不利因素影響、企業經營管理因素、由於各業務毛利率不同且其在總收入中的比例發生變化與集團主動提升服務品質等原因導致業務（主要系非業主增值服務、社區增值服務、商業運營、城市服務等）毛利率下降。

公司指出將完善風險項目全周期管控，積極化債追回風險客商歷史應收款並强化信用政策管理，及針對相關獨立第三方風險客商應收款採取更積極的回款化債行動；盡快完成相應財務投資的處置及回收；及實行精細化管理提升毛利率、加快開展增值重點市場化業務、開展高質量市場拓展，以鞏固整體盈利能力。