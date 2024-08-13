MSCI季檢｜太古地產遭剔出香港指數 8月30日收市後生效
撰文：張偉倫
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指數編制公司MSCI公布指數成分股季度檢討結果，其中將太古地產（1972）剔出香港指數，同時將希瑪醫療（3309）﹑IGG（0799）及天虹國際（2678）3隻股，從香港小型股指數剔出，轉為納入香港微型股指數。有關變動於本月30日收市後生效。
MSCI指出，香港小型股指數納入新加坡上市的惠康及美心的DFI零售集團，以及晉景新能、昊天國際建投、昇能集團和匯聚科技5隻股份。
剔除希瑪醫療、IGG和天虹國際3隻股份，改為納入香港微型股指數，而香港微型股指數剔除11隻股份，包括改入香港小型股指數的晉景新能（1783）、昇能集團（2459）和匯聚科技（1729），以及律齊文化（0550） 和高雅光學（0907）等。
至於中國A股在岸指數納入華能水電、芯聯集成和勝宏科技3隻股份，並剔除69隻股份，包括愛瑪科技、中國重汽、金隅集團、中國黃金、中國醫藥和越秀資本等。
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