高盛稱若特朗普當選　MSCI中國指數公允值或降至50點跌幅達28.5%

高盛首席中國股票策略分析師劉勁津及高盛亞太區首席股票策略分析師慕天輝團隊撰寫報告，指出若果美國共和黨候選人﹑前總統特朗普勝出大選，在嚴峻情況下一旦加徵60%進口關稅，預料MSCI中國指數公允價值由70點降至50點，跌幅達28.5%。



高盛預期在該情景下，科技硬件﹑交通及耐用品可能會落後，消費科技﹑消費服務及能源可能會相對跑贏。目前該行維持MSCI中國指數基本目標為70點。

高盛指出考慮到特朗普表明如再上場，會針對來自內地產品加徵60%關稅，或會在未來1至2年拖累內地經濟增長降低2個百分點，人民幣兌美元將由7.3貶值至8左右。該行又指出若出口上市公司所有來自美國的收入，均受到加徵關稅影響，盈利或最多跌13%。

圖為美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月 24日出席在北卡羅來納州夏洛特市舉行的集會活動，並發表演說。（Reuters）

共和黨治下MSCI中國指數升52%

據高盛過往的統計顯示，在共和黨總統管治下，A﹑H股普遍表現較佳。在包括8個美國總統任期內，在共和黨總統領導下MSCI中國指數平均升幅為52%，在民主黨總統管治下，MSCI中國指數下跌19%。在特朗普管治下，中國股票上升84%，年複合增長率16.5%，但拜登出任總統期間則下跌46%。不過特朗普提出的措施較以往共和黨執政時更鷹派，因此過往數據未必有比較意義。

在2018年至2020年中美貿易緊張時，貿易及科技硬件成為磨心。高盛指，若歷史重演，特朗普重返白宮，估計電動車、新能源供應鏈及科技硬件相關的中國出口公司會面臨更大的挑戰。相反，中國互聯網、ADRs、交易所營運商反而較為有利。